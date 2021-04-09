У «помаранчевому» Тернополі дозволили відвідувати храми.

 

Тернопільський міський штаб боротьби з коронавірусом дозволив проводити богослужіння в приміщеннях церков, з дотриманням соціальної дистанції та маскового режиму. Відповідне рішення прийняли у четвер, 8 квітня, повідомила пресслужба Тернопільської міськради.

 

Фото https://suspilne.media

 

Відвідувачам храму рекомендують відвідувати богослужіння у захисних масках з дотриманням соціальної дистанції. Настоятелям храмів рекомендували використовувати одноразовий посуд або дезінфікувати літургійний посуд.

 

Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор Православної церкви України повідомив, що про рішення штабу в їхніх церквах знають і будуть його дотримуватися.

 

Міська комісія ТЕБ і НС вирішила продовжити дистанційне навчання для учнів 5-11 класів загальноосвітніх шкіл.

 

Також на засіданні міського штабу ТЕБ і НС прийняли рішення заборонити роботу розважальних центрів та ігрових кімнат з 8 квітня. У торгових центрах та ТРЦ, за рішенням комісії, контролюватимуть кількість відвідувачів – на вході працівники охорони закладу разом з поліцейськими або нацгвардійцями здійснюватимуть температурний скринінг та перевірятимуть доппустиму кількість відвідувачів з розрахунку 1 особа на 10 м2 торговельної площі.

 

Крім цього, з понеділка, 12 квітня, заклади громадського харчування не зможуть приймати відвідувачів. Дозволили роботу літніх майданчиків та доставку замовлень на виніс.

 

Дотримання карантинних вимог посилено контролюватимуть, заявив заступник начальника Тернопільського райуправління поліції Іван Рибчак. За його інформацією, поліцейські збільшили кількість рейдових груп – залучили військовослужбовців Нацгвардії, працівників Держпродспоживслужби та муніципальної інспекції.

 

Перевірки стосуватимуться не лише підприємців, але й містян: правохоронці посилять контроль за дотриманням карантинних вимог у ТРЦ, супермаркетах, на зупинках громадського транспорту та у самому транспорті.

 

Фото https://suspilne.media

 

Додамо, у Тернополі, відповідно до рішення міського штабу ТЕБ і НЕС від 2 квітня, на базі міської комунальної лікарні швидкої допомоги створили госпіталь для надання медичної допомоги виключно пацієнтам з підтвердженою коронавірусною інфекцією. Для лікування пацієнтів з COVID-19 сформували 160 ліжкомісць.

 

Тим часом у Львові, з огляду на те, що епідеміологічна ситуація наразі не покращилася, міська комісія ТЕБ і НС прийняла рішення продовжити дію жорсткого карантину, й усіх введених у зв’язку із ним обмежень, до 19 квітня.

 

Фото www.facebook.com/andriy.sadovyi

 

За інформацією міського голови Львова Андрія Садового, у вівторок, 13 квітня, міська комісія ще раз проаналізує епідпоказники, щоб вирішити, чи можна піти на певні послаблення карантину.

 

«Рішення комісії з надзвичайних ситуацій: посилений карантин продовжено до 19 квітня; на основі моніторингу епідситуації комісія прийме рішення про можливість роботи літніх терас, непродовольчих ринків, та відвідування початкової школи», – зазначив Андрій Садовий у дописі на своїй facebook-сторінці.

 

В Івано-Франківську міськмий голова Руслан Марцінків заявив про намір скликати у понеділок, 12 квітня, позачергову сесію міськради, де розглядатимуть звернення до уряду з вимогою завершити дію червоної зони карантину.

 

Нагадаємо, червона зона каранину була встановлена на Івано-Франківщині – з 26 лютого, на Львівщині – із 25 березня.

 

09.04.2021

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