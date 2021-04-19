В Україні мінімальна за 40 днів кількість захворювань на ковід.

Упродовж доби в Україні виявили 6506 нових випадків коронавірусної хвороби. Це мінімальна кількість захворювань, починаючи із 9 березня (тоді було 6377).

Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.

Динаміка захворювань (середнє за сім діб)

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та в Києві (447).

Шпиталізували 2387 осіб. Померло 214 людей.

За весь час епідемії в Україні захворіло 1 953 016 осіб. Померло – 40 000.

Динаміка смертності від ковіду (середнє за сім діб)