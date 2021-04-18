Після переговорів зі Зеленським Макрон заявив про потребу "червоних ліній" для РФ.

 

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про те, що міжнародна спільнота має "визначити чіткі червоні лінії з Росією".

 

Про це Макрон сказав у інтерв’ю телеканалу SBS у суботу. Напередодні він відбув переговори із Володимиром Зеленським про ескалацію на Донбасі.

 

 

"Я думаю, що ми повинні визначити чіткі червоні лінії з Росією", — заявив Макрон, згідно з повідомленням "Інтерфакс-Україна".

 

Президент Франції додав: світова спільнота мусить вводити санкції щоразу після будь-якої "неприйнятної поведінки" президента Росії Володимира Путіна.

 

"Я вважаю, що те, що сталося кілька років тому, коли в Україну було здійснено вторгнення, — це не провал дипломатії, це відмова нашого колективного авторитету стосовно Росії", — сказав він.

 

У комюніке Єлисейського палацу за підсумками переговорів Емманюеля Макрона та Володимира Зеленського, а також Анґели Меркель, ішлося: "Президент республіки і президент Зеленський провели обмін думками відеозв'язком з пані Анґелою Меркель. Вони разом констатували, що висновки Паризького саміту, 9 грудня 2019 року, все ще актуальні. Необхідно, щоб Росія і Україна працювали над їхнім втіленням у життя".

 

Адміністрація президента Франції повідомила про те, що Макрон збирається обговорити ситуацію на Донбасі з Путіним.

 

Єлисейський палац поінформував, що Макрон під час переговорів із Зеленським у Парижі заявив про "складність досягнення угоди щодо конфлікту на Донбасі, а також про ризик військової ескалації". Макрон повідомив, що твердо має намір добиватися виконання "мінських домовленостей" і пошуку довгострокового політичного вирішення конфлікту.

 

18.04.2021

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