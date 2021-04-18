Ексвіцепрем’єр Італії, «друг Пуіна» Маттео Сальвіні потрапить на лаву підсудних.

Його звинувачують у незаконному утриманні міґрантів і порушенні посадових повноважень.

 

 

Колишній міністр внутрішніх справ і віцепрем'єр Італії (2018–2019), лідер ультраправої партії «Ліга» Маттео Сальвіні постане перед судом у справі, в якій він звинувачується в незаконному утриманні міґрантів і порушеннях посадових повноважень. Як повідомила газета La Stampa в суботу, 17 квітня, суддя попереднього слідства ухвалив рішення про ініціювання судового процесу. Перше слухання призначено в Палермо на 15 вересня.

 

Йдеться про епізод, що стався в серпні 2019 року перед спровокованою самим Сальвіні урядовою кризою, внаслідок якої він вийшов зі складу уряду. Очолюючи Міністерство внутрішніх справ і проводячи політику жорсткої боротьби з міґрацією, Сальвіні заборонив захід у італійські порти і висадку 147 біженців зі судна іспанської неурядової організації Open Arms. Сальвіні стверджує, що діяв в інтересах держави за згоди всього уряду. Однак колишні коаліційні союзники «Ліги» з Руху «5 зірок», а також експрем'єр Джузеппе Конте заперечують, що висловлювалися за блокування на морі суден з врятованими міґрантами на облавку.

 

Аналогічна справа була відкрита проти Сальвіні прокуратурою іншого сицилійського міста – Катанії. Там він звинувачувався також в незаконному утриманні 134 міґрантів у липні 2019 року на облавку судна служби берегової охорони Італії Gregoretti. Однак у ході попередніх слухань прокурор заявив, що «підстав для початку судового переслідування ексміністра немає».

 

Ще одне розслідування щодо Сальвіні у справі про міґрантів, утримуваних на облавку італійського військового корабля Diciotti, було розпочато, ще коли лідер «Ліги» перебував на посаді. Тоді правляча коаліція в парламенті проголосувала за припинення будь-якого переслідування чинного депутата (Сальвіні також зберігав мандат сенатора, – Z), що володіє судовим імунітетом. Пізніше, після розколу коаліції, члени Сенату проголосували за можливість судового переслідування Сальвіні.

 

У разі визнання провини лідерові «Ліги» загрожує від трьох років ув'язнення. У разі підтвердження вироку у всіх судових інстанціях, згідно із законодавством, Сальвіні не зможе балотуватися на виборах і обіймати державні посади.

 

Варто зазначити, що Сальвіні також прославився як пристрасний прихильник Володимира Путіна. Він неодноразово закликав до скасування санкцій проти Росії. За порівняно короткий час він кілька разів приїжджав до Москви. Існує підозра, що керівництво «Ліги» отримало багатомільйонне фінансування з боку Росії під виглядом нафтової угоди за посередництва близьких до Сальвіні осіб.

18.04.2021

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