З екс-міністра і «друга Путіна» знято депутатську недоторканість.

Маттео Сальвіні судитимуть за відмову пустити міґрантів до країни.

 

 

Сенат Італії проголосував за позбавлення депутатської недоторканності колишнього міністра внутрішніх справ країни, лідера правопопулістської партії «Ліга» Маттео Сальвіні. Це дає можливість притягти його до відповідальності за звинуваченням у перевищенні повноважень і незаконному утриманні на судні міґрантів, які прибули до Італії. Про це повідомила газета La Stampa.

 

Італійські прокурори висунули проти Сальвіні звинувачення у справі про корабель Gregoretti, який в липні минулого року було заблоковано в сицилійському порті Ауґуста. На облавку судна італійської берегової охорони перебувало понад 130 мігрантів. Вони були підібрані з двох човнів, на яких намагалися переправитися з Лівії до Європи. Лише десятьом пасажирам, котрі потребували медичної допомоги, дозволили зійти на берег. Решті не дозволили висадитися.

 

Пасажири Gregoretti очікували дозволу зійти на берег близько тижня. Їм дозволили покинути судно тільки після того, як Німеччина, Франція, Португалія, Люксембург та Ірландія погодилися прийняти цих людей у себе.

 

Сальвіні, котрий тоді обіймав посаду міністра внутрішніх справ, підозрюють в тому, що він особисто не давав дозволу на висадку пасажирів, незважаючи на неодноразові заклики з боку тодішнього прем'єра країни Джузеппе Конте та інших членів уряду. За звинуваченням в незаконному утриманні людей і перевищенні службових повноважень Сальвіні може загрожувати до 15 років тюремного ув'язнення.

 

Також Маттео Сальвіні закидають перевищення повноважень у випадку з пасажирами судна благодійної організації Open Arms, яким також в серпні минулого року протягом 19 днів не дозволяли зійти на берег. Судно весь цей час простояло біля італійського острова Лампедуза.

 

Сам Маттео Сальвіні заявив про своє бажання постати перед судом, щоб довести світові, що його міґраційна політика «врятувала десятки тисяч життів». «Я абсолютно спокійний і гордий тим, що я зробив. І буду робити те ж саме, щойно повернуся в уряд», – пообіцяв ексміністр.

 

Сальвіні також прославився як прихильник Володимира Путіна. Він неодноразово закликав до скасування санкцій проти Росії. За порівняно короткий час він кілька разів приїжджав до Москви. А влітку минулого року прокуратура Мілана розпочала розслідування можливої ​​корупційної схеми за участі довіреної особи Сальвіні. Існує підозра, що керівництво «Ліги» отримало багатомільйонне фінансування з боку Росії під виглядом нафтової угоди за посередництва близьких до Сальвіні осіб.

 

12.02.2020

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