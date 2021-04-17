Галицькі хроніки COVID-19: 17 квітня.

Станом на 09:00 17 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 267 727 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1318 нових випадків: 147 – на Івано-Франківщині (проведено 930 ПЛР-тестів), 793 – на Львівщині (проведено 2327 ПЛР-тестів) та 378 – на Тернопіллі (проведено 1405 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 46 летальних випадків: семеро людей померли на Тернопільщині, 32 – на Львівщині та семеро – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,19%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

17 квітня (09:00): 62 732 випадки, 378 нових

Тернопіль – 110 осіб

Бережанський район – 12 осіб

Борщівський район – 19 осіб

Бучацький район – 4 особи

Гусятинський район – 19 осіб

Заліщицький район – 7 осіб

Збаразький район – 27 осіб

Зборівський район – 6 осіб

Козівський район – 24 особи

Кременецький район – 18 осіб

Лановецький район – 11 осіб

Монастириський район – 7 осіб

Підволочиський район – 41 особа

Підгаєцький район – 3 особи

Теребовлянський район – 22 особи

Тернопільський район – 29 осіб

Чортківський район – 17 осіб

Шумський район – 4 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

17 квітня (09:00): 122 446 випадків, 793 нових

Львів – 406 осіб

Буський район – 6 осіб

Городоцький район – 17 осіб

Дрогобицький район – 31 особа

Жовківський район – 40 осіб

Кам'янко-Бузький район – 19 осіб

Миколаївський район – 33 особи

Мостиський район – 3 особи

Пустомитівський район – 26 осіб

Радехівський район – 8 осіб

Самбірський район – 22 особи

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 79 осіб

Старосамбірський район – 12 осіб

Стрийський район – 49 осіб

Турківський район – 14 особи

Яворівський район – 27 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

17 квітня (09:00): 82 549 випадків, 147 нових

Івано-Франківськ – 46 осіб

Богородчанський район – 5 осіб

Галицький район – 12 осіб

Городенківський район – 11 осіб

Долинський район – 1 особа

Калуський район – 19 осіб

Коломийський район – 11 осіб

Косівський район – 9 осіб

Надвірнянський район – 2 особи

Снятинський район – 4 особи

Тисменицький район – 15 осіб

Рогатинський район – 8 осіб

Рожнятівський район – 4 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.