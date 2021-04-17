Галицькі хроніки COVID-19: 17 квітня.

Станом на 09:00 17 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 267 727 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1318 нових випадків: 147 – на Івано-Франківщині (проведено 930 ПЛР-тестів), 793 – на Львівщині (проведено 2327 ПЛР-тестів) та 378 – на Тернопіллі (проведено 1405 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 46 летальних випадків: семеро людей померли на Тернопільщині, 32 – на Львівщині та семеро – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,19%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 квітня (09:00): 62 732 випадки, 378 нових
Тернопіль – 110 осіб
Бережанський район – 12 осіб
Борщівський район – 19 осіб
Бучацький район – 4 особи
Гусятинський район – 19 осіб
Заліщицький район – 7 осіб
Збаразький район – 27 осіб
Зборівський район – 6 осіб
Козівський район – 24 особи
Кременецький район – 18 осіб
Лановецький район – 11 осіб
Монастириський район – 7 осіб
Підволочиський район – 41 особа
Підгаєцький район – 3 особи
Теребовлянський район – 22 особи
Тернопільський район – 29 осіб
Чортківський район – 17 осіб
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 квітня (09:00): 122 446 випадків, 793 нових
Львів – 406 осіб
Буський район – 6 осіб
Городоцький район – 17 осіб
Дрогобицький район – 31 особа
Жовківський район – 40 осіб
Кам'янко-Бузький район – 19 осіб
Миколаївський район – 33 особи
Мостиський район – 3 особи
Пустомитівський район – 26 осіб
Радехівський район – 8 осіб
Самбірський район – 22 особи
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 79 осіб
Старосамбірський район – 12 осіб
Стрийський район – 49 осіб
Турківський район – 14 особи
Яворівський район – 27 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 квітня (09:00): 82 549 випадків, 147 нових
Івано-Франківськ – 46 осіб
Богородчанський район – 5 осіб
Галицький район – 12 осіб
Городенківський район – 11 осіб
Долинський район – 1 особа
Калуський район – 19 осіб
Коломийський район – 11 осіб
Косівський район – 9 осіб
Надвірнянський район – 2 особи
Снятинський район – 4 особи
Тисменицький район – 15 осіб
Рогатинський район – 8 осіб
Рожнятівський район – 4 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.17.04.2021