Переговори Зеленського і Макрона перевершили хронометраж. Приєдналася Меркель.

 

Особисті переговори президентів України та Франції затягнулися. Сторонам довелося відмовитися від одного з форматів зустрічі.

 

Про це повідомляє інтернет-видання "Європейська правда", покликаючись на джерело в українській делеґації.

 

 

Українсько-французькі переговори у розширеному складі, заплановані у рамках візиту Володимира Зеленського до Парижа, довелося скасувати через те, що на них не лишилося часу: його повністю забрали переговори президентів Зеленського та Макрона у форматі "віч-на-віч".

 

"Зустріч Володимира Зеленського з Емануелем Макроном тет-а-тет тривала понад півтори години. Президенти навіть проігнорували перемовини у розширеному колі", – розповіло джерело.

 

Згідно з оцінкою представника делегації, це "добрий знак".

 

Перед візитом Зеленський говорив, що однією з ключових тем розмови стане конфлікт із Росією, і висловлював сподівання, що Макрон дасть штучне дихання "Нормандському формату".

 

Після завершення двосторонніх переговорів до лідерів України та Франції доєдналася лідерка Німеччини у форматі відеоконференції.

 

16.04.2021

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