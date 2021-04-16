Переговори Зеленського і Макрона перевершили хронометраж. Приєдналася Меркель.

Особисті переговори президентів України та Франції затягнулися. Сторонам довелося відмовитися від одного з форматів зустрічі.

Про це повідомляє інтернет-видання "Європейська правда", покликаючись на джерело в українській делеґації.

Українсько-французькі переговори у розширеному складі, заплановані у рамках візиту Володимира Зеленського до Парижа, довелося скасувати через те, що на них не лишилося часу: його повністю забрали переговори президентів Зеленського та Макрона у форматі "віч-на-віч".

"Зустріч Володимира Зеленського з Емануелем Макроном тет-а-тет тривала понад півтори години. Президенти навіть проігнорували перемовини у розширеному колі", – розповіло джерело.

Згідно з оцінкою представника делегації, це "добрий знак".

Перед візитом Зеленський говорив, що однією з ключових тем розмови стане конфлікт із Росією, і висловлював сподівання, що Макрон дасть штучне дихання "Нормандському формату".

Після завершення двосторонніх переговорів до лідерів України та Франції доєдналася лідерка Німеччини у форматі відеоконференції.