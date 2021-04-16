Ризик церебрального тромбозу при вакцинації на порядок менший, ніж при ковіді.

Науковці з Оксфордського університету встановили, що при Covid-19 ризик церебрального венозного тромбозу приблизно в десять разів вищий, ніж вірогідність виникнення цього захворювання в якості побічного ефекту після щеплення.

Відомо, що COVID-19 часто (приблизно у кожного п’ятого пацієнта) викликає тромбоз вен. Ризик венозних тромбозів найвищий у пацієнтів з важкою формою хворобою ковіду; вони можуть виникати в легенях (легенева емболія), ногах (тромбоз глибоких вен) або, рідше, мозку (церебральний венозний тромбоз).

Значне занепокоєння викликали повідомлення, що при щепленнях векторною вакциною AstraZeneca теж можливий церебральний венозний тромбоз, тобто закупорення синусів (пазух) твердої мозкової оболони, венозних протоків, які знаходяться між ендокраніальним і менінгеальним шарами твердої мозкової оболонки.

Автори дослідження, очолювані професором Полом Гаррісоном та доктором Максом Такетом із кафедри психіатрії Оксфордського університету та Оксфордського центру біомедичних досліджень охорони здоров'я, підрахували кількість випадків цього тромбозу, діагностованих протягом двох тижнів після діагностики COVID-19 та діагностованих після першої дози матричних РНК-вакцин компаній Pfizer і Moderna. Потім вони порівняли їх із розрахунковими показниками захворюваності на серцево-судинні захворювання після грипу та фонового рівня в загальній популяції та даними Європейського агентства з лікарських засобів стосовно ризиків цього тромбозу при щепленні вакциною AstraZeneca.

На основі даних більш ніж 80 млн пацієнтів у США експерти визначили, що на кожен мільйон ковід-хворих у середньому припадає 39 випадків церебрального венозного тромбозу. При вакцинуванні ж ймовірність такого побічного ефекту становить 4,1 випадка на мільйон при щепленні вакциною компаній Pfizer і Moderna та близько п'яти випадків на мільйон – після вакцини AstraZeneca. Однак варто зауважити, що дані стосовно вакцини AstraZeneca є значно точніші – 95-відсотковий довірчий інтервал від 4,3 до 5,8 на мільйон (на основі аналізу 34 млн випадків), натомість для вакцин Pfizer і Moderna цей інтервал від 1,1 до 14,9 (бо на основі аналізу 0,5 млн випадків). Коментуючи ці результати, професор кафедри тромбозів та гемостазу Королівського коледжу Лондона, медичний директор тромбозного центру Великої Британії Беверлі Гант зазначив, що стаття базується на кодуванні за Міжнародною класифікацією хвороб, яке часто вводиться із запізненням, тому дані стосовно вакцин Moderna та Pfizer можуть бути дещо вищими.

Зазначимо, що фоновий рівень ризику виникнення церебрального венозного тромбозу протягом двох тижнів становить 0.41 випадки на мільйон, тобто ковід підвищує цей ризик у сто, а вакцинування – в десять разів.

Оцінювався також і ризик тромбозу ворітної вени (венозний стовбур, по якому кров від шлунка, селезінки, кишки і підшлункової залози проходить у печінку), що може привести до підвищеного тиску і зменшення припливу крові до печінки – оскільки цей тромбоз теж спостерігався яко побічний ефект після застосування вакцини AstraZeneca. Виявилося, що стосовно ризику цього тромбозу вакцина AstraZeneca є значно безпечніша за матричні РНК-вакцини Pfizer і Moderna: 1,6 vs 45 випадків на мільйон відповідно. Ризик же тромбозу ворітної вени при ковіді теж – як і при церебральному тромбозі – на порядок вищий: 436 випадків на мільйон (для порівняння – грип спричиняє цей тромбоз у 98 випадках на мільйон).