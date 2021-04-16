До України прибула перша партія Pfizer. Вакцини везуть у будинки для літніх.

 

В Україну доставили першу партію вакцини проти коронавірусу розробки Pfizer-BioNTech. 117 тисяч доз привезли літаком в аеропорт “Київ”.

 

Про це повідомила інформаційна аґенція "Укрінформ".

 

 

Вакцина Comirnati від Pfizer-BioNTech – це мРНК вакцина проти COVID-19, розроблена німецькою компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Вакцину застосовують у США, Великій Британії, Канаді та ЄС. За результатами клінічних досліджень, ефективність її становить 95%.

 

В Україні вакцину Comirnati зареєстрували 22 лютого 2021 року.

 

За кілька днів до постачання вакцини Comirnati ЮНІСЕФ привіз в Україну 140 тисяч шприців для розведення вакцини з розчинником та ін'єкцій та понад 1300 коробок для безпечної утилізації.

 

Згідно з планом вакцинації населення від коронавірусної хвороби, перша партія вакцини Pfizer-BioNTech передбачається для щеплення людей літнього віку, які перебувають в інтернатах, а також працівників ДСНС та ДПСУ.

 

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вакцинація препаратом Comirnati розпочнеться 18 квітня у будинках для людей літнього віку. З його слів, вакцинація залишками – як було із Covishield – не передбачається. "Залишків вакцини Pfizer не буде. Розплановано, що будуть вакциновані люди похилого віку, держслужби з надзвичайних ситуацій і Держприкордонслужби", – сказав Ляшко.

 

Вакцину Comirnati розвозитимуть із дотриманням холодового ланцюга. Температура зберігання вакцини становить мінус 60–70 градусів, після розморожування флакона препарат може зберігатися не більше 5 діб при температурі мінус 2–8 градусів за Цельсієм. Розвезення вакцини здійснює компанія "Фармасот".

 

Вакцина прибула в спеціальних контейнерах і спочатку доправиться на митно-ліцензійний склад, після розмитнення компанією-логістом буде розвозитися по Україні.

 

Зі слів Ляшка, кожна область отримає спочатку по 1170 доз – саме така кількість передбачена в одному контейнері виробником.

 

Comirnati передбачає введення подвійної дози. Половина привезеної партії використовуватиметься для першого щеплення, а через 25 днів ті, хто отримав перше щеплення, будуть вакциновані вдруге.

 

Загалом Україна в межах глобальної ініціативи COVAX має отримати 8 мільйонів доз вакцини від COVID-19. У березні COVAX поінформував Україну про можливість виділити нашій країні 947,7 тис. доз вакцини розробки Pfizer-BioNTech.

 

В Україні вакцинація від COVID-19 розпочалася 24 лютого. 23 лютого в Україну прибула партія з 500 тисяч доз вакцини проти COVID-19 Covishield, розробленої Оксфордським університетом та компанією AstraZeneca. 13 квітня розпочався процес щеплення проти коронавірусу вакциною CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech. Наразі в Україну доставлено 215 тисяч доз цієї вакцини.

 

Згідно з даними МОЗ, у липні очікуються 10 мільйонів доз вакцини Novavax, в квітні-травні очікується ще 1,5 млн доз вакцини Covishield. Також мають доставити 1,7 млн доз вакцини китайського виробника Sinovac.

 

6 квітня Україна уклала рамковий договір із американською корпорацією Pfizer на постачання 10 млн доз вакцини. Постачання відбуватиметься протягом року.

 

COVAX – це глобальна ініціатива, спрямована на координацію міжнародних ресурсів задля забезпечення рівного доступу до діагностики, лікування та вакцин проти COVID-19. Ініціативу створена у 2020 році, ії очолюють Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Альянс вакцин GAVI, ВООЗ та інші.

 

16.04.2021

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