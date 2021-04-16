Зеленський сподівається, що Макрон не піддасться Путіну.

Президент Володимир Зеленський заявив, що чекає від Емманюеля Макрона правдивої підтримки України й сподівається, що Франція не піддасться на спокуси чи тиск Росії.

Про це Зеленський сказав у інтерв'ю кореспондентові Le Figaro напередодні своєї поїздки до Парижа. Свій, негазетний переклад розмови у п'ятницю вранці опублікувала пресова служба ОП.

"Чого я очікую зараз? Я дуже хотів би, щоб у Європи було стовідсоткове розуміння, як вони оцінюють Україну. Якщо вони бачать Україну у Європейському Союзі, то треба, щоб вони це відкрито говорили. Не просто, що в майбутньому, коли Україна зробить перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте… І якщо безпека будь-якої країни – це членство в Альянсі, то треба робити кроки щодо ПДЧ… і щодо ЄС", – звернувся Зеленський.

Президент назвав Макрона своїм другом і принагідно подякував йому за підтримку під час президентських виборів. "Але йдеться про безпеку у Європі. І якщо лідери ЄС кажуть, що від України залежить безпекова ситуація у Європі, якщо ми платимо за це жертвами, а вже понад 14 тисяч людей загинули, значить, ми повинні мати якийсь статус. Україна не може почуватися в ЄС та в НАТО як у гостях. Ми хочемо бути своїми. Я вважаю, що ми давно цього заслужили", – додав Зеленський.

Керівник держави порівняв відносини України та ЄС із тривалим зустрічанням хлопця й дівчини – далі потрібен шлюб. "Я вважаю, що це як відносини між людьми – не можна постійно зустрічатися, треба переходити до більш серйозних стосунків. І якщо ми одна сім’я, треба укладати законні договори. Може, я консервативний, але я вважаю, що у цих відносинах більш правильно «народжувати дітей». Я маю на увазі спільне майбутнє", – сказав Президент.

Володимир Зеленський схвально оцінює те, що в п'ятницю він матиме переговори із Анґелою Меркель по завершенні зустрічі в Єлисейському палаці з Макроном: це свідчить, що Франція і Німеччина ставляться до України як до рівноправного партнера – після подібних осібних переговорів із Володимиром Путіним.

При тім Зеленський визнав: він не хоче, щоб Макрон дружив із Путіним більше, ніж із ним.

"Мені здається, що Президент Макрон хоче бути в дружніх стосунках з Росією – я розумію його. Але він повинен зрозуміти моє прагнення, про яке я говорив. Завжди менше болить, якщо стосується не тебе, і завжди здається, що з тобою так не буде. Але історія не гладить по голівці, а б’є хуком тоді, коли ти не чекаєш. Ти повинен бути готовим. Що таке бути готовим? Мати такі країни, таких друзів, таких президентів, до яких ти завжди можеш повернутися спиною й нічого не боятися. Ми так жили у пострадянські часи, а раніше ми були однією країною під назвою Радянський Союз, ми так жили з Росією разом. Ми разом воювали з нацизмом, разом перемагали. Тому Україна не очікувала такого удару й не очікувала окупації Криму, війни на сході, не очікувала таких глибоко поганих відносин", – сказав Зеленський.

Президент України нагадав, що Росія зацікавлена в дестабілізації Європи, зокрема Москва під'юджувала заворушення в самій Франції.

"Я вважаю, що президент Франції нас підтримує. Він нас розуміє. Але це не у нього в країні відбувається. І я йому бажаю, щоб цього ніколи не було у Франції. Я бачив багато конфліктних моментів, і я не знаю на сто відсотків, чи була причетна Росія до цих конфліктів, страйків у Франції, чи не була. У будь-якому разі я на це дивився, і мені не подобалася конфліктна ситуація. Але це нуль порівняно з тим, що відбувається в нас. Мені здається, що він як розумний лідер повинен усвідомити небезпеку раніше, ніж можуть відбутися якісь дії, схожі на наші, які, не дай боже, заберуть життя людей", – сказав Зеленський.