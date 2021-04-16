В Україні виявили 17,5 тисячі захворювань на ковід; померло 438 осіб.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 17 479 нових випадків коронавірусної хвороби. Шпиталізували 4348 людей.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Найбільшу кількість підтверджених випадків зафіксували у Києві (1609), у Харківській (1377), Львівській (1365), Дніпропетровській (1332) та Одеській (1315) областях.

 

Минулої доби в Україні зареєстрували 438 летальних випадків. І хоча динаміка нових випадків захворювань пішла на спад, статистика смертності все ще тримається на плато.

 

Динаміка смертності від ковіду (середнє за сім діб)

 

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