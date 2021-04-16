Галицькі хроніки COVID-19: 16 квітня.

Станом на 09:00 16 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 266 409 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1975 нових випадків: 150 – на Івано-Франківщині (проведено 817 ПЛР-тестів), 1365 – на Львівщині (проведено 2442 ПЛР-тести) та 460 – на Тернопіллі (проведено 1254 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано 47 летальних випадків: 10 людей померли на Тернопільщині, 25 – на Львівщині та 12 – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,19%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 квітня (09:00): 62 354 випадки, 460 нових
Тернопіль – 107 осіб
Бережанський район – 18 осіб
Борщівський район – 21 особа
Бучацький район – 11 осіб
Гусятинський район – 32 особи
Заліщицький район – 19 осіб
Збаразький район – 20 осіб
Зборівський район – 6 осіб
Козівський район – 24 особи
Кременецький район – 22 особи
Лановецький район – 25 осіб
Монастириський район – 7 осіб
Підволочиський район – 39 осіб
Підгаєцький район – 9 осіб
Теребовлянський район – 12 осіб
Тернопільський район – 51 особа
Чортківський район – 28 осіб
Шумський район – 7 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 квітня (09:00): 121 653 випадки, 1365 нових
Львів – 643 особи
Бродівський район – 28 осіб
Буський район – 25 осіб
Городоцький район – 42 особи
Дрогобицький район – 86 осіб
Жидачівський район – 17 осіб
Жовківський район – 55 осіб
Золочівський район – 29 осіб
Кам'янко-Бузький район – 12 особи
Миколаївський район – 30 осіб
Мостиський район – 25 осіб
Перемишлянський район – 18 осіб
Пустомитівський район – 129 осіб
Радехівський район – 7 осіб
Самбірський район – 33 особи
Сколівський район – 11 особа
Сокальський район – 45 осіб
Старосамбірський район – 18 осіб
Стрийський район – 22 особи
Турківський район – 12 особи
Яворівський район – 78 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 квітня (09:00): 82 402 випадки, 150 нових
Івано-Франківськ – 32 особи
Богородчанський район – 8 осіб
Верховинський район – 1 особа
Галицький район – 12 особи
Городенківський район – 5 осіб
Долинський район – 2 особи
Калуський район – 17 осіб
Коломийський район – 4 особи
Косівський район – 7 осіб
Надвірнянський район – 18 осіб
Снятинський район – 1 особа
Тисменицький район – 14 осіб
Тлумацький район – 11 особа
Рогатинський район – 17 осіб
Рожнятівський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
16.04.2021