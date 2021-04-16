Галицькі хроніки COVID-19: 16 квітня.

Станом на 09:00 16 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 266 409 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1975 нових випадків: 150 – на Івано-Франківщині (проведено 817 ПЛР-тестів), 1365 – на Львівщині (проведено 2442 ПЛР-тести) та 460 – на Тернопіллі (проведено 1254 ПЛР-тести).

За минулу добу зафіксовано 47 летальних випадків: 10 людей померли на Тернопільщині, 25 – на Львівщині та 12 – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,19%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

16 квітня (09:00): 62 354 випадки, 460 нових

Тернопіль – 107 осіб

Бережанський район – 18 осіб

Борщівський район – 21 особа

Бучацький район – 11 осіб

Гусятинський район – 32 особи

Заліщицький район – 19 осіб

Збаразький район – 20 осіб

Зборівський район – 6 осіб

Козівський район – 24 особи

Кременецький район – 22 особи

Лановецький район – 25 осіб

Монастириський район – 7 осіб

Підволочиський район – 39 осіб

Підгаєцький район – 9 осіб

Теребовлянський район – 12 осіб

Тернопільський район – 51 особа

Чортківський район – 28 осіб

Шумський район – 7 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

16 квітня (09:00): 121 653 випадки, 1365 нових

Львів – 643 особи

Бродівський район – 28 осіб

Буський район – 25 осіб

Городоцький район – 42 особи

Дрогобицький район – 86 осіб

Жидачівський район – 17 осіб

Жовківський район – 55 осіб

Золочівський район – 29 осіб

Кам'янко-Бузький район – 12 особи

Миколаївський район – 30 осіб

Мостиський район – 25 осіб

Перемишлянський район – 18 осіб

Пустомитівський район – 129 осіб

Радехівський район – 7 осіб

Самбірський район – 33 особи

Сколівський район – 11 особа

Сокальський район – 45 осіб

Старосамбірський район – 18 осіб

Стрийський район – 22 особи

Турківський район – 12 особи

Яворівський район – 78 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

16 квітня (09:00): 82 402 випадки, 150 нових

Івано-Франківськ – 32 особи

Богородчанський район – 8 осіб

Верховинський район – 1 особа

Галицький район – 12 особи

Городенківський район – 5 осіб

Долинський район – 2 особи

Калуський район – 17 осіб

Коломийський район – 4 особи

Косівський район – 7 осіб

Надвірнянський район – 18 осіб

Снятинський район – 1 особа

Тисменицький район – 14 осіб

Тлумацький район – 11 особа

Рогатинський район – 17 осіб

Рожнятівський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.