Зеленський після РНБО: Є дійсно питання, армія готова на них відповісти.

Рада національної безпеки та оборони на своєму засіданні в четвер розглянула безпекову ситуацію на Донбасі.

Про це повідомила пресова служба Президента.

"Ситуація на Донбасі сьогодні контрольована. Є дійсно питання. Ми готові відповідати на ці питання. Армія готова – це найголовніше", – сказав Володимир Зеленський.

Він зауважив, що довкола подій на Донбасі поширюється багато інформації з різних джерел, яка не завжди відповідає дійсності. Тому Президент закликав довіряти лише офіційним джерелам.

"Я хотів би, щоб українські громадяни довіряли тільки офіційним заявам – нашого Генерального штабу чи Офісу Президента України", – зазначив керівник держави.

Президент розповів, що питання Донбасу буде одним з головних під час його візиту до Франції у п’ятницю.

"Деякі деталі я хочу обговорити завтра особисто. І це – головна тема, з якою я їду й буду зустрічатися з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном", – анонсував Зеленський.

Зі слів керівника держави, після його зустрічі з французьким колегою у форматі віч-на-віч відбудеться розмова за допомогою відеозв’язку з канцлером Німеччини Анґелою Меркель. "Важлива зустріч. Поки що у нас такий "Нормандський формат", – зазначив Президент.