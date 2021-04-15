Вакцинація підняла британцям прихильність до Brexit.

Йдеться про успіхи країни у справі вакцинації населення проти коронавірусу.

Якби нині в Об’єднаному Королівстві проводився повторний референдум щодо членства країни в Європейській Унії, то 54 відсотки британців висловилося б за вихід зі спільноти. Як повідомляє інформаційна аґенція Bloomberg, про це свідчать результати свіжого опитування громадської думки, які провела демоскопічна компанія JL Partners. 46 відсотків респондентів висловилися б за збереження членства в Євроунії.

З одного боку, це не така вже й велика зміна суспільних настроїв. Нагадаємо, що під час референдуму влітку 2016 року за Brexit висловилося 52 відсотки британців, котрі взяли участь у волевиявленні. За залишення країни в європейській спільноті проголосувало 48%. Проте слід врахувати той факт, що досі в соціології простежувалася чітка тенденція до падіння популярності Brexit.

Як стверджують соціологи, переламати цю тенденцію дозволив успіх Великої Британії у справі вакцинації населення проти коронавірусу. Початок вакцинації у країні збігся з третьою хвилею COVID-19, коли фіксувалося щоденно понад 60 тисяч захворювань і близько тисячі летальних випадків.

Національній службі охорони здоров’я Великої Британії (National Health Service – NHS) вдалося довести інтенсивність щеплень до 400 тисяч за добу. Відтак перший заштрик отримали вже 32 мільйони британців, тобто 61 відсоток населення. Обидва заштрики отримали наразі 7,5 мільйона – 14,5%.

У Європейській Унії цей процес значно відстає. Згідно з повідомленням сервісу Our World in Date, першу дозу вакцини отримало лишень 15,4% громадян Євроунії. Звісно, цей показник відрізняється в різних країнах.

Тим часом експерти-правники стверджують, що британці даремно нарікають на Європейську Унію і на неповороткість європейського регулятора медикаментів EMA (European Medicines Agency). Адже приписи загальноєвропейських органів у питанні вакцинації мають лишень рекомендаційний характер. Окремим державам не заборонено діяти в цій царині на власний розсуд. От, наприклад, Угорщина здійснює вакцинацію російським «Спутником V» попри те, що цей препарат не отримав схвалення EMA. Так само й Об’єднане Королівство могло проводити власну політику щодо вакцинації, навіть залишаючись членом ЄУ.