Розвідка Міноборони констатувала наростання рівня загрози з боку Росії.

Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України полковник Кирило Буданов заявив про наростання загрози застосування військової сили з боку Росії.

Про це Буданов сказав на засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Загалом аналіз безпекового середовища навколо України свідчить про наростання рівня загрози застосування військової сили з боку РФ. Мета – зберегти Україну у сфері свого геополітичного впливу, змусити її відмовитися від євроатлантичних прагнень і вирішити питання окупованих територій на умовах Москви", – сказав Буданов.

З його слів, Росія може реалізувати три варіанти дій проти України.

По-перше, їй може йтися про демонстрацію сили біля держкордону України та в окупованому Криму шляхом проведення заходів військового характеру. По-друге, може дійти до військової операції збройних сил РФ з метою вирішення проблеми водопостачання Криму із захопленням частини території південних областей України. Третім варіантом, згідно з даними українських розвідників, є провокація проти підрозділів Об'єднаних сил України на активізацію військових дій на тимчасово окупованій території Донбасу з подальшим звинуваченням України в порушенні наявних домовленостей.

Буданов також наголосив, що система управління противника функціонує в посиленому режимі, а в березні поточного року збройні сили Росії посилили розвідку на об'єктах на території України.

"Такі заходи є нетиповими для цього періоду, а створена навколо України група військ відповідає показникам початку російської агресії проти нашої держави станом на липень 2014 року. Ми вважаємо, що ці заходи є елементом оперативного маскування розгортання військ, справжня мета якого – перевірка готовності військ до оперативного застосування у разі прийняття Кремлем відповідного політичного рішення", – додав начальник ГУР.

З його слів, станом на початок березня поблизу державного кордону України розгорнули дві армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони (ППО), а також Чорноморського флоту, а в готовності до застосування перебувають 28 батальйонних тактичних груп на Орловсько-Воронезькому, Донському та Кримському операційних напрямках.

Загальна чисельність розгорнутої групи – 89 тисяч осіб.

Буданов зазначив, що, орієнтовно, завершення розгортання повного складу сил і засобів РФ поблизу держкордону України й на тимчасово окупованій території АР Крим очікується 20 квітня. "Загальна кількість особового складу з 20-го числа має збільшитися до 110 тисяч осіб", – оцінив він.