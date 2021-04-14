Прем'єр-міністр Вірменії заявив, що подасть до демісії.

Нікол Пашинян так вчинить, щоб розпустити парламент і призначити позачергові парламентські вибори.

 

 

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що подасть до демісії до кінця квітня. Про це повідомив вірменський інформаційний портал News.am. Перед цим Пашинян має намір розпустити парламент і призначити позачергові парламентські вибори. З такою заявою він виступив в середу, 14 квітня, під час години уряду в парламенті країни.

 

«Я подам у відставку протягом останніх 10 днів квітня, згідно з домовленістю між парламентськими силами і президентом республіки. Для збереження всіх протокольних заходів в сьомий день я висуну свою кандидатуру на посаду прем'єра, інші фракції не висунуть кандидатури, а фракція «Мій крок» не обере мене прем'єром. Вдруге фракція знову висуне мою кандидатуру і знову не обере. Парламент розпуститься, і 20 червня будуть вибори», – зазначив керівник вірменського уряду.

 

Пашинян також застеріг опозиційні фракції від спроб висунути свою кандидатуру в прем’єри. «Це буде політичним самогубством. У цьому випадку "Мій крок" обере мене на посаду прем'єра і питання буде закрите», – додав він.

 

Раніше Пашинян провів політичні консультації з президентом республіки Арменом Саркисяном і лідерами трьох парламентських фракцій. За результатами наради він повідомив, що позачергові парламентські вибори відбудуться 20 червня.

 

Політичні експерти основним конкурентом Пашиняна вважають другого президента республіки Роберта Кочаряна, котрий, не дивлячись на те, що є безпартійним, братиме участь у виборах на чолі блоку партій.

14.04.2021

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