Секретар Радбезу РФ заявив, що в Україні готують проти Росії "теракти і диверсії".

 

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев на нараді в анексованому Криму 14 квітня заявив, що "українські спецслужби намагаються організувати теракти і диверсії" на території півострова.

 

Про це пише видання "Крим. Реалії", покликаючись на місцеві російські медії.

 

 

"Українськими спецслужбами і екстремістськими організаціями на постійній основі влаштовуються провокації на державному кордоні, здійснюються спроби проведення на території Криму диверсійно-терористичних акцій, перш за все, на об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення", – сказав Патрушев.

 

З його слів, наростання терористичних загроз обумовлене "агресивною, антиросійською політикою України", котра, як вважає Патрушев, причетна до "формування підпільних осередків організацій «Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі» і «Свідки Єгови»".

 

Росія впродовж кількох тижнів нарощує свою збройну присутність уздовж кордону з Україною та в Криму. Окрім того, підконтрольні Росії бойові загони посилили бойові дії на Донбасі.

 

14.04.2021

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