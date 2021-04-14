Секретар Радбезу РФ заявив, що в Україні готують проти Росії "теракти і диверсії".

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев на нараді в анексованому Криму 14 квітня заявив, що "українські спецслужби намагаються організувати теракти і диверсії" на території півострова.

Про це пише видання "Крим. Реалії", покликаючись на місцеві російські медії.

"Українськими спецслужбами і екстремістськими організаціями на постійній основі влаштовуються провокації на державному кордоні, здійснюються спроби проведення на території Криму диверсійно-терористичних акцій, перш за все, на об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення", – сказав Патрушев.

З його слів, наростання терористичних загроз обумовлене "агресивною, антиросійською політикою України", котра, як вважає Патрушев, причетна до "формування підпільних осередків організацій «Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі» і «Свідки Єгови»".

Росія впродовж кількох тижнів нарощує свою збройну присутність уздовж кордону з Україною та в Криму. Окрім того, підконтрольні Росії бойові загони посилили бойові дії на Донбасі.