Степанов: Україна пережила пік третьої хвилі коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна подолала гребінь третьої хвилі епідемії COVID-19.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ми витримали черговий стрибок захворюваності на COVID-19, і поступово ситуація почала покращуватися. Як і прогнозували наші експерти-епідеміологи, зростання кількості хворих тривало до початку квітня", – написав Степанов.

З його слів, наразі у багатьох регіонах ситуація стабілізується. "Вже 10 днів ми спостерігаємо спад захворюваності по Україні. Вчора був перший день, коли кількість виписаних із лікарень перевищила на 22,8% кількість госпіталізованих. Декілька областей, зокрема Івано-Франківська і Чернівецька, вийшли з «червоної» зони", – додав голова МОЗ.

Міністр зауважив, що минулого тижня до лікарень потрапило на 2 тисячі пацієнтів менше, ніж позаминулого. Також спостерігається зниження кількості нових виявлених захворювань.

"Завдяки чіткій стратегії і вивіреним діям МОЗ українці змогли пережити пік третьої хвилі пандемії без паніки та з мінімальними обмеженнями. Наш адаптивний карантин, ефективність якого оцінили і в Європі, був певним балансом між життям країни, роботою підприємців і епідеміологією", – похвалився Степанов.

Голова МОЗ додав, що низка регіонів продовжують перебувати у "червоній" зоні – Київ, Хмельницька, Львівська та Полтавська області. "Ситуація там залишається надскладною. Дуже важливо продовжувати дотримуватися встановлених обмежень і протиепідемічних заходів – носити маски, користуватися антисептиками, уникати скупчень людей", – закликав Степанов.