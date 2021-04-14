В Україні 467 смертей від ковіду і понад 5 тисяч шпиталізацій.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 14 553 нові випадки коронавірусної хвороби. Шпиталізували 5063 людей.
Про це йдеться в даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.
Динаміка шпиталізацій (середнє за сім діб)
Найбільшу кількість випадків COVID-19 виявили в Києві (1457), у Харківській (1255), Львівській (963), Одеській (906) та Полтавській (900) областях.
Минулої доби в Україні зареєстрували 467 смертей. Це другий за величиною показник за весь час епідемії (рекорд був 7 квітня – 481 померлий).
Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)
14.04.2021