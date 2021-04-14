Байден планує вивести американські війська з Афганістану до 11 вересня.

Республіканці у Конґресі засудили це рішення президента.

 

 

Президент Джо Байден ухвалив рішення про повне виведення американських військ з Афганістану до 11 вересня, тобто в 20-ту річницю терактів 9/11 в Нью-Йорку і Вашінґтоні, які стали підставою для початку найтривалішого військового конфлікту за участі США. Про це повідомило радіо Voice of America з покликом на слова високопоставленого представника Білого дому.

 

Раніше американський президент розглядав можливість збереження невеликого контингенту в Афганістані для боротьби з терористичними угрупованнями «Аль-Каїда» та «Ісламська держава». Окрім того, розглядався варіант пов'язати виведення військ з поступом мирних перемовин між талібами й офіційним Кабулом. Але все ж Джо Байден вирішив віддати наказ про повне виведення військ, за винятком обмеженого персоналу для охорони американських об'єктів у Афганістані, включно з амбасадою США в Кабулі, повідомив представник Білого дому.

 

«Президент вирішив, що якщо дотримуватися того підходу, який застосовувався протягом останніх двох десятиліть, то можна залишитися в Афганістані навічно», – заявило джерело в адміністрації президента. Воно повідомило, що виведення військ розпочнеться вже у травні і що війська можуть полишити Афганістан задовго до 11 вересня.

 

Республіканці у Конґресі засудили це рішення президента. Так, Майкл Маккол (Michael McCaul), головний республіканець у Комітеті зі закордонних справ Палати представників, сказав, що він «шокований і приголомшений» рішенням Байдена. Виведення військ, на думку Маккола, означає «відмову від підтримки наших афганських партнерів під час найважливіших мирних перемовин і повну перемогу талібів».

 

Нагадаємо, що 10 років тому Сполучені Штати розмістили в Афганістані близько 100 тисяч військовослужбовців у рамках стратегії нарощування сили, реалізованої президентом Бараком Обамою для розгрому «Талібану». До кінця президентства Трампа число американських військових у цій країні знизилося до 2500 осіб.

14.04.2021

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