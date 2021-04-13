Галицькі хроніки COVID-19: 13 квітня.

Станом на 09:00 13 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 261 468 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1266 нових випадків: 63 – на Івано-Франківщині (проведено 745 ПЛР-тестів), 838 – на Львівщині (проведено 2113 ПЛР-тестів) та 365 – на Тернопіллі (проведено 1348 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 65 летальних випадків: 22 людей померло на Тернопільщині, 26 – на Львівщині та 17 – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,18%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 квітня (09:00): 61 022 випадки, 365 нових
Тернопіль – 166 осіб
Бережанський район – 6 осіб
Борщівський район – 6 осіб
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 17 осіб
Заліщицький район – 5 осіб
Збаразький район – 18 осіб
Зборівський район – 1 особа
Кременецький район – 25 осіб
Козівський район – 10 осіб
Лановецький район – 13 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Підволочиський район – 31 особа
Теребовлянський район – 28 осіб
Тернопільський район – 20 осіб
Чортківський район – 13 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 квітня (09:00): 118 577 випадків, 838 нових
Львів – 504 особи
Буський район – 5 осіб
Городоцький район – 40 осіб
Дрогобицький район – 6 осіб
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 1 особа
Золочівський район – 25 осіб
Кам’янка-Бузький район – 6 осіб
Миколаївський район – 37 осіб
Мостиський район – 10 осіб
Пустомитівський район – 22 особи
Радехівський район – 20 осіб
Самбірський район – 19 осіб
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 40 осіб
Старосамбірський район – 2 особи
Стрийський район – 8 осіб
Турківський район – 19 осіб
Яворівський район – 72 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 квітня (09:00): 81 896 випадків, 63 нових
Івано-Франківськ – 20 осіб
Богородчанський район – 4 особи
Галицький район – 1 особа
Долинський район – 2 особи
Калуський район – 6 осіб
Коломийський район – 1 особа
Косівський район – 7 осіб
Надвірнянський район – 3 особи
Рогатинський район – 1 особа
Рожнятівський район – 2 особи
Снятинський район – 3 особи
Тисменицький район – 11 осіб
Тлумацький район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.13.04.2021