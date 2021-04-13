Галицькі хроніки COVID-19: 13 квітня.

Станом на 09:00 13 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 261 468 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1266 нових випадків: 63 – на Івано-Франківщині (проведено 745 ПЛР-тестів), 838 – на Львівщині (проведено 2113 ПЛР-тестів) та 365 – на Тернопіллі (проведено 1348 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 65 летальних випадків: 22 людей померло на Тернопільщині, 26 – на Львівщині та 17 – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,18%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 квітня (09:00): 61 022 випадки, 365 нових

Тернопіль – 166 осіб

Бережанський район – 6 осіб

Борщівський район – 6 осіб

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 17 осіб

Заліщицький район – 5 осіб

Збаразький район – 18 осіб

Зборівський район – 1 особа

Кременецький район – 25 осіб

Козівський район – 10 осіб

Лановецький район – 13 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Підволочиський район – 31 особа

Теребовлянський район – 28 осіб

Тернопільський район – 20 осіб

Чортківський район – 13 осіб

Шумський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 квітня (09:00): 118 577 випадків, 838 нових

Львів – 504 особи

Буський район – 5 осіб

Городоцький район – 40 осіб

Дрогобицький район – 6 осіб

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 1 особа

Золочівський район – 25 осіб

Кам’янка-Бузький район – 6 осіб

Миколаївський район – 37 осіб

Мостиський район – 10 осіб

Пустомитівський район – 22 особи

Радехівський район – 20 осіб

Самбірський район – 19 осіб

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 40 осіб

Старосамбірський район – 2 особи

Стрийський район – 8 осіб

Турківський район – 19 осіб

Яворівський район – 72 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 квітня (09:00): 81 896 випадків, 63 нових

Івано-Франківськ – 20 осіб

Богородчанський район – 4 особи

Галицький район – 1 особа

Долинський район – 2 особи

Калуський район – 6 осіб

Коломийський район – 1 особа

Косівський район – 7 осіб

Надвірнянський район – 3 особи

Рогатинський район – 1 особа

Рожнятівський район – 2 особи

Снятинський район – 3 особи

Тисменицький район – 11 осіб

Тлумацький район – 2 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.