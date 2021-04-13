На Прикарпатті відновили рух приміських поїздів.

У зв'язку з поверненням Івано-Франківської області із «червоної» зони карантину до «жовтої» від сьогодні, 13 квітня, АТ «Львівська залізниця» відновила рух низки приміських поїздів територією краю, повідомили у пресслужбі компанії.

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Зокрема, йдеться про такі приміські поїзди:

№ 6418/6417 Ходорів – Івано-Франківськ – Ходорів;

№ 6425/6426 Стрий – Івано-Франківськ – Стрий;

№ 6431/6434,6437/6438 Івано-Франківськ – Коломия – Івано-Франківськ;

№ 6402/6401 Івано-Франківськ – Ворохта – Івано-Франківськ;

№ 6403/6404 Івано-Франківськ – Рахів – Івано-Франківськ;

№ 6472/6471 Коломия – Вадул-Сірет – Коломия;

№ 6452 /6451 Коломия – Заліщики – Коломия;

№ 6442 /6441 Коломия – Ворохта – Коломия.

Із розкладом приміських поїздів можна ознайомитися на сайті регіональної філії «Львівська залізниця».

Залізничники нагадали пасажирам про необхідність неухильно дотримуватися правил протиепідемічної безпеки: на вокзалах, станціях та в поїздах слід вдягати маску, користуватися іншими засобами індивідуального захисту та дотримуватися соціальної дистанції.

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Зазначимо, у п'ятницю, 10 квітня, «Укрзалізниця» відновила продаж квитків на пасажирські поїзди, які курсують територією Івано-Франківщини.

«"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків до Івано-Франківської області у зв’язку з віднесенням її до "жовтої" зони карантинних обмежень з 10 квітня. Висадка/посадка пасажирів на станціях Івано-Франківщини також буде дозволена», – написав міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

Водночас «Укрзалізниця» вирішила тимчасово скоротити кількість рейсів пасажирських поїздів до Західної України.

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«У зв’язку з низьким попитом на перевезення під час карантину, "Укрзалізницею" прийнято рішення тимчасово скасувати кількість рейсів до Західної України», – повідомили у пресслужбі компанії.

Зокрема, з середи, 14 квітня, будуть тимчасово скасовані рейси поїзда №243/244 Київ – Рахів, заповненість якого протягом попередніх двох тижнів сягала усього 7%.

До слова, у березні була проведена індексація вартості проїзду у залізничному транспорті. До прикладу, вартість квитка з Києва до Львова зросла зі 190 гривень до 232 гривень, повідомлено в Telegram-каналі «Укрзалізниці».