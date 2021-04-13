Єрмак запросив США розташувати ракетні системи Patriot в Україні.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що Сполученим Штатам Америки належалося б розмістити ракетні системи Patriot в Україні через військову загрозу з боку Росії. Офіційний Київ також очікує на посилення українських позицій високоточною зброєю.

Про це Єрмак сказав у коментарі виданню TIME.

"Україна тримає фронт з Росією не тільки за нас, а й за захід. А де США розміщують свої ракети Patriot? Найближчі є в Польщі. А мають бути тут", – сказав Єрмак.

В Офісі Президента певні, що Росія намагається залякати Україну та світову спільноту.

"Вони хочуть, щоб ми боялися", – сказав Володимир Зеленський. "Вони хочуть, щоб захід був заляканий російською потужністю, її силою. То не є якась велика таємниця", – додав верховний головнокомандувач.

Президент додав, що Україна не налаштована стверджувати, "що дійсно відбудеться реальна ескалація". "У цьому просто ніхто не зацікавлений", – вважає Зеленський.

Керівник держави припустив, що Росія "прагне підвищити градус настільки, щоб змусити захід завагатися в підтримці України, щоб він не бачив нас як партнера. "Це своєрідний тест", – зазначив Президент.

Водночас, Володимир Зеленський не виключив і того, що Росія наважиться розпочати широкомасштабне вторгнення, і Україна муситиме оборонятися. "І це жахаюче", – резюмував він.