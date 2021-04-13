ОП: Зеленський шукав контакту з Путіним після вбивства чотирьох воїнів.

 

Офіс президента України підтвердив, що Володимир Зеленський направив запит президентові Росії Володимирові Путіну на переговори відразу після загибелі чотирьох українських військовослужбовців унаслідок обстрілу біля селища Шуми Донецької області.

 

Про це заявила прессекретар Президента України Юлія Мендель у коментарі аґенції "Інтерфакс-Україна".

 

 

"Запит на переговори надійшов відразу після загибелі чотирьох військовослужбовців Збройних сил України – ще 26 березня", – сказала Мендель. З її слів, "позитивна відповідь на запит не надходила".

 

Кремль вдає, що вперше чує про таке клопотання.

 

"За останні дні я не бачив жодних запитів. Мені невідомо про те, що були в останні дні якісь запити", – сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

 

Четверо українських військовослужбовців групи розмінування загинули 26 березня в районі населеного пункту Шуми Донецької області внаслідок обстрілу з боку снайперів, ще двоє отримали поранення.

 

30 березня відбулися переговори у режимі відеоконференції президентів Франції, Німеччини та Росії, без участі Президента України Володимира Зеленського. Лідери Німеччини та Франції закликали президента Росії посприяти припиненню вогню на Донбасі. Натомість Путін заявив, що до ескалації причетна Україна.

 

13.04.2021

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