В Україні вперше за два місяці зафіксували більше одужань від ковіду, ніж захворювань.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 11 680 нових випадків коронавірусної хвороби. Натомість одужало 14 019 людей. Востаннє число одужань перевищувало кількість захворювань іще в лютому.

Про це свідчать дані, оприлюднені у вівторок Міністерством охорони здоров'я.

Динаміка поширення ковіду (середнє за сім діб)

За минулі сім діб в Україні виявили 103 621 випадок ковіду (у середньому 14,8 тис. щоденно), а за попередніх сім діб – 106 222 випадки (у середньому 15,2 тис. щоденно). Отже, динаміка поширення ковіду в Україні іде на спад.

Минулої доби репродуктивне число для епідемії коронавірусу вперше за два місяці становила менше одиниці – 0,98 (пересічно, кожен пацієнт із ковідом заражає менше однієї людини – ланцюжки поширення перериваються).

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

Минулої доби найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (1503), у Харківській (904), Львівській (838) та Київській (818) областях.

За добу зареєстрували 457 смертей (третій за значенням показник за весь час епідемії).