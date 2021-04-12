Галицькі хроніки COVID-19: 12 квітня.

Станом на 09:00 12 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 260 229 хворих на сovid-19. За минулу добу – 954 нові випадки: 49 – на Івано-Франківщині (проведено 567 ПЛР-досліджень), 720 – на Львівщині (проведено 1318 ПЛР-тестів) та 315 – на Тернопіллі (проведено 1181 ПЛР-тест).

За минулу добу зафіксовано 28 летальних випадків: двоє людей померло на Тернопільщині, 24 – на Львівщині та двоє – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,16%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

12 квітня (09:00): 60 657 випадків, 315 нових

(за даними ДУ Тернопільський ОЛЦ МОЗ України – 317 нових випадків)

м. Тернопіль – 85 осіб

Бережанський район – 15 осіб

Борщівський район – 15 осіб

Бучацький район – 15 осіб

Гусятинський район – 18 осіб

Заліщицький район – 27 осіб

Збаразький район – 15 осіб

Зборівський район – 14 осіб

Козівський район – 11 осіб

Кременецький район – 9 осіб

Лановецький район – 16 осіб

Монастириський район – 6 осіб

Підволочиський район – 8 осіб

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 19 осіб

Тернопільський район – 15 осіб

Чортківський район – 23 особи

Шумський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

12 квітня (09:00): 117 739 випадків, 590 нових

м. Львів – 410 осіб

Бродівський район – 11 осіб

Буський район – 4 особи

Городоцький район – 5 осіб

Дрогобицький район – 45 осіб

Жидачівський район – 9 осіб

Золочівський район – 23 особи

Кам'янко-Бузький район – 8 осіб

Миколаївський район – 14 осіб

Мостиський район – 12 осіб

Перемишлянський район – 14 осіб

Пустомитівський район – 11 осіб

Сколівський район – 5 осіб

Стрийський район – 19 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

12 квітня (09:00): 81 833 випадки, 49 нових

м. Івано-Франківськ – 9 осіб

Галицький район – 3 особи

Городенківський район – 10 осіб

Верховинський район – 1 особа

Долинський район – 9 осіб

Косівський район – 1 особа

Коломийський район – 4 особи

Надвірнянський район – 1 особа

Рогатинський район – 8 осіб

Тисменицький район – 2 особи

Тлумацький район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.