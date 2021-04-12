Галицькі хроніки COVID-19: 12 квітня.

Станом на 09:00 12 квітня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 260 229 хворих на сovid-19. За минулу добу – 954 нові випадки: 49 – на Івано-Франківщині (проведено 567 ПЛР-досліджень), 720 – на Львівщині (проведено 1318 ПЛР-тестів) та 315 – на Тернопіллі (проведено 1181 ПЛР-тест).
За минулу добу зафіксовано 28 летальних випадків: двоє людей померло на Тернопільщині, 24 – на Львівщині та двоє – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,16%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 квітня (09:00): 60 657 випадків, 315 нових
(за даними ДУ Тернопільський ОЛЦ МОЗ України – 317 нових випадків)
м. Тернопіль – 85 осіб
Бережанський район – 15 осіб
Борщівський район – 15 осіб
Бучацький район – 15 осіб
Гусятинський район – 18 осіб
Заліщицький район – 27 осіб
Збаразький район – 15 осіб
Зборівський район – 14 осіб
Козівський район – 11 осіб
Кременецький район – 9 осіб
Лановецький район – 16 осіб
Монастириський район – 6 осіб
Підволочиський район – 8 осіб
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 19 осіб
Тернопільський район – 15 осіб
Чортківський район – 23 особи
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 квітня (09:00): 117 739 випадків, 590 нових
м. Львів – 410 осіб
Бродівський район – 11 осіб
Буський район – 4 особи
Городоцький район – 5 осіб
Дрогобицький район – 45 осіб
Жидачівський район – 9 осіб
Золочівський район – 23 особи
Кам'янко-Бузький район – 8 осіб
Миколаївський район – 14 осіб
Мостиський район – 12 осіб
Перемишлянський район – 14 осіб
Пустомитівський район – 11 осіб
Сколівський район – 5 осіб
Стрийський район – 19 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 квітня (09:00): 81 833 випадки, 49 нових
м. Івано-Франківськ – 9 осіб
Галицький район – 3 особи
Городенківський район – 10 осіб
Верховинський район – 1 особа
Долинський район – 9 осіб
Косівський район – 1 особа
Коломийський район – 4 особи
Надвірнянський район – 1 особа
Рогатинський район – 8 осіб
Тисменицький район – 2 особи
Тлумацький район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
12.04.2021