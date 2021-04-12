У США знову заворушення через вбивство поліціянтами афроамериканця.

Мер міста Бруклін-Сентер пообіцяв ретельно розібратися в інциденті.

 

 

Мер міста Бруклін-Сентера в Міннесоті Майк Елліот (Mike Elliott) пообіцяв ретельно розібратися в тому, чому поліція стріляла в молодого чорношкірого чоловіка на ім'я Даунт Райт (Daunte Wright), якого зупинили на дорозі за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомило радіо Voice of America. «Ми ретельно у всьому розберемося. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб домогтися правосуддя для Даунта Райта», – запевнив мер.

 

 

Інцидент трапився лише за кілька годин до початку чергового засідання суду у справі про загибель афроамериканця Джорджа Флойда. Нове вбивство 20-річного афроамериканця поліціянтами спровокувало заворушення в Бруклін-Сентер. Будівля суду розташована лише за 16 км від місця нового інциденту.

 

Мати загиблого чоловіка Кеті Райт (Katie Wright), розповіла журналістам, що в неділю вдень, 11 квітня, син зателефонував їй і повідомив, що поліція зупинила його за порушення правил дорожнього руху: на дзеркалі заднього виду його машини висіли освіжувачі повітря, що є незаконним в Міннесоті. За словами матері, вона чула, як поліціянти наказували її синові вийти з машини.

 

У заяві поліції мовиться, що офіцери зупинили машину Райта близько 14:00 і виявили, що раніше було видано ордер на його арешт. Коли поліція спробувала затримати молодика, той видерся з їхніх рук, вскочив до авта й спробував утекти. Поліціянтка, котра здійснювала затримання вистрілив в нього з пістолета. Потім вона пояснила, що мала намір застосувати електрошокер, але через напруження помилково вхопилася за ручку пістолета. Райт ще зумів завести машину й проїхати кілька кварталів, після чого зіткнувся з іншим автомобілем і помер на місці.

 

У понеділок, 12 квітня близько 500 осіб зібралися на акцію протесту біля будівлі поліційного управління міста Бруклін-Сентера через вбивство Даунта Райта. Вони відмовилися розійтися на вимогу поліції. Правоохоронці застосували сльозогінний газ, світлошумові гранати і ґумові кулі.

12.04.2021

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