МОЗ завершив випробування CoronaVac і почав постачання вакцини у регіони.

 

Міністерство охорони здоров'я розпочинає доставку вакцини CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech у регіони.

 

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

 

 

"CoronaVac їде в регіони. Ми завершили всі лабораторні дослідження і розпочинаємо доставку вакцини по областях", – написав міністр.

 

Він повідомив, що препарат призначатиметься поліціянтам, маломобільним групам населення, особам, які за ними доглядають, олімпійцям, паралімпійцям та людям, які братимуть безпосередню участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. 

 

Вакцина китайської компанії Sinovac Biotech прибула до України 25 березня.

 

Наразі в Україні щепили 378 266 людей.

 

12.04.2021

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