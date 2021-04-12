МОЗ завершив випробування CoronaVac і почав постачання вакцини у регіони.

Міністерство охорони здоров'я розпочинає доставку вакцини CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech у регіони.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.
"CoronaVac їде в регіони. Ми завершили всі лабораторні дослідження і розпочинаємо доставку вакцини по областях", – написав міністр.
Він повідомив, що препарат призначатиметься поліціянтам, маломобільним групам населення, особам, які за ними доглядають, олімпійцям, паралімпійцям та людям, які братимуть безпосередню участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.
Вакцина китайської компанії Sinovac Biotech прибула до України 25 березня.
Наразі в Україні щепили 378 266 людей.
12.04.2021