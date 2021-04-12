"На «Бук» одна надія": Нідерланди опублікували нові записи про збиття літака на Донбасі.

У Нідерландах опублікували нову частину записів, на яких фіґурують особи, підозрювані у катастрофі малайзійського авіалайнера Boeing поблизу Сніжного на Донбасі у 2014 році. Записи підтверджують, що бойовики отримали "Бук" із Росії.

Нова порція матеріалів вийшла на інтернет-сторінці нідерландської суспільно-правової медіакомпанії NOS. Журналісти стверджують, що отримали доступ до тисячі аудіозаписів телефонних переговорів російського громадянина, відставного офіцера військової розвідки Росії Сергія Дубинського, переказує "Німецька хвиля".

Ці розмови записала українська розвідка у липні та серпні 2014 року. При тім Міжнародна слідча група (JIT) раніше офіційно оприлюднила 12 записів. Решту опрацьовує слідство.

Зміст переговорів свідчить про те, що вплив Росії на сепаратистів на Донбасі з липня 2014 року значно зріс. Москва була причетна до ухвалення військових і стратегічних рішень у конфлікті на сході України.

Зокрема, в одній із розмов Сергій Дубінський сказав, що колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Ґіркін (Стрєлков) не може віддати наказу залишити Слов'янськ без дозволу Кремля.

17 липня 2014 року, у день катастрофи літака Boeing, Сергій Дубінський повідомив у одній з телефонних розмов, що він мав прямий контакт із Москвою. Ґіркін також говорив, що спілкувався з Москвою "на найвищому рівні".

Того ж дня Дубінський неодноразово згадував у своїх телефонних розмовах зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) "Бук", який був потрібен сепаратистам, аби вести оборону від української авіації в районі села Малинівка.

На одному із записів голос одного з основних підозрюваних, Олега Пулатова, говорить Дубінському: "Танки не потрібні, потрібна тільки далекобійна артилерія і хороша ППО". У відповідь людина з голосом Дубінського каже: "Постараюся сьогодні, якщо вночі притягнуть "Бук-М", прийде відразу туди, до тебе". "Тому що більше робити нам нічого, тільки на "Бук" сподіватися", – додав він.

Судячи з аудіозаписів, оприлюднених нідерландськими журналістами, за кілька годин до авіакатастрофи Boeing Пулатов міг обговорювати з Дубінським відправлення ЗРК під селище Первомайське в Донецькій області. Саме звідти, згідно з даними JIT, і випустили ракету, що збила пасажирський літак.

Приблизно через пів години після трагедії Дубинському повідомили телефоном, що сепаратисти збили "сушку" – український штурмовик "Су-25". Лише через кілька годин один зі співрозмовників Дубінського розповів йому про дзвінки журналістів російського телеканалу НТВ, які цікавилися літаком Boeing, що зазнав аварії.

Близько 20:00 17 липня, через три з половиною години після аварії, Дубінський зателефонував Пулатову і висловив вимогу відповісти на питання, чи стріляв "Бук". Пулатов відповів, що "Бук збив сушку", але перед цим "сушка" збила Boeing.

Згідно зі записами, через якийсь час Дубінський виклав цю версію подій Ґіркіну.

"Установка ЗРК "Бук" протягом декількох годин після катастрофи перебувала в районі, з якого був проведений запуск ракети, і лише вночі знову була транспортована на територію Росії", – стверджують автори публікації NOS.

Прокуратура Нідерландів відмовилися коментувати записи.