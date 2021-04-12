Відійшла у вічність матір Патріарха УГКЦ Блаженнішого Святослава.

У понеділок, 12 квітня, після важкої недуги у Стрию померла Віра Шевчук, мама Блаженнішого Святослава, глави Української греко-католицької церкви. Пані Віра померла у Стрию на 74 році життя, повідомили у Департаменті інформації УГКЦ.

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Парастас відбудеться сьогодні о 19:00 у поминальній каплиці храму Святих Володимира і Ольги, що на вул. Григорія Коссака, 7а у Стрию.

Похоронні богослужіння розпочнуться завтра, 13 квітня, в 11:00 у храмі Святих Володимира і Ольги.

«Моя мама майже все своє життя пропрацювала в музичній школі і була викладачем класу фортепіано. Якщо говорити про перші спогади, то вони пов’язані з фортепіано. До нас додому приходили учні і постійно лунала музика. Навіть коли моя мама займалася справами домашніми, наприклад, готувала їжу на кухні, то завжди в сусідній кімнаті грали студенти на фортепіано», – розповів Блаженніший Святослав.

Голова УГКЦ також розповів, що мама часто брала його зі собою на роботу, бо не було з ким залишити вдома.

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«І всі ті коридори, класи музичних шкіл в Стрию і Самборі, де вона працювала – то був простір, в якому я виростав. Пізніше, коли я ходив до школи, мама мене брала до музичної школи, щоб робити уроки. Собі уявіть – урок музики. Значить, є письмовий стіл, фортепіано, за інструментом сидить студент чи студентка, моя мама біля неї, а я тут поруч роблю уроки. І мама одним вухом слухає, як грає студент, а тут дивиться, що я роблю. І тільки тоді, коли я все зробив, міг збиратися і йти додому», – поділився спогадами про своє дитинство Патріарх Святослав.

«Всією громадою міста, молитовно єднаємося з Вами, Ваше Блаженство, і дякуємо Господу за дар її життя і просимо про блаженний упокій!», – висловив співчуття від громади Львова міський голова Андрій Садовий.