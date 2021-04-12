Речник Кремля сказав, що в Україні "от-от може вибухнути війна".

Прессекретар Росії Дмитро Пєсков не виключив, що в Україні "от-от відновиться війна". При тім він додав, що офіційна Москва готова підтримати "російськомовних".

Про це Пєсков сказав у інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Россія 1".

"Поруч з нами країна, де ось-ось може відновитися громадянська війна. Поруч із нами країна, в якій ми не виключаємо, що керівництво знову вирішить вирішувати внутрішню проблему силовими методами. Чи небезпечно це для нас? Звісно, небезпечно. Чи повинні ми вживати заходів для гарантування своєї безпеки? Повинні. От ми це і робимо", – сказав Пєсков.

Речник Кремля стверджує, що Росія здійснює маневри біля українського кордону з мирними намірами.

"Звичайно, ніхто не має наміру рухатися до війни і взагалі ніхто не сприймає можливість такої війни", – сказав Пєсков. Але додав, що Росія "не сприймає" й перспективи "громадянської війни". "Росія ніколи не була учасницею цього конфлікту. Але Росія завжди говорила, що вона не залишиться байдужою до долі російськомовних, які живуть на південному сході країни", – сказав представник Кремля.

Характеризуючи обстановку на Донбасі, він зазначив, що "відбувається ситуація, пов'язана з підвищенням активності провокаційних дій з боку Збройних сил України".

Під час інтерв'ю у Пєскова запитали, чи справді канцлерка Німеччини Анґела Меркель під час розмови з президентом Володимиром Путіном оголосила вимогу припинити накопичення військ у районі Східної України. Прессекретар Путіна відповів, що "як ми переміщуємо, куди ми переміщуємо війська всередині нашої території – це наша особиста справа, наша внутрішня справа". "Це не має викликати ні в кого занепокоєння. Росія ніколи ні для кого не була загрозою", – заявив Пєсков.