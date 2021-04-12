В Україні мінімальне за місяць число захворювань на ковід.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 7856 нових випадків коронавірусної хвороби. Добова статистика позитивних тестів опустилася нижче 10-тисячної позначки вперше за два тижні. До того ж, учорашні показники – мінімальні за майже місяць (15 березня було 6792 випадків).

 

Це випливає з даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.

 

 

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (1112), Харківській (595), Львівській (590) областях та в Києві (537).

 

Госпіталізували 2770 пацієнтів.

 

Динаміка поширення ковіду (середнє за сім діб) 

 

Попередньої доби зареєстрували 287 смертей.

 

Загалом за весь час епідемії в Україні виявили 1 861 105 захворювань. Померла 37 301 людина.

 

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб) 

 

12.04.2021

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