В Україні мінімальне за місяць число захворювань на ковід.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 7856 нових випадків коронавірусної хвороби. Добова статистика позитивних тестів опустилася нижче 10-тисячної позначки вперше за два тижні. До того ж, учорашні показники – мінімальні за майже місяць (15 березня було 6792 випадків).

Це випливає з даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (1112), Харківській (595), Львівській (590) областях та в Києві (537).

Госпіталізували 2770 пацієнтів.

Динаміка поширення ковіду (середнє за сім діб)

Попередньої доби зареєстрували 287 смертей.

Загалом за весь час епідемії в Україні виявили 1 861 105 захворювань. Померла 37 301 людина.

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)