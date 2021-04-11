Ердоган запропонував Зеленському сприяння у врегулюванні ситуації на Донбасі.

 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав до зняття напруги на сході і заявив про те, що Туреччина готова посприяти у врегулюванні ситуації на Донбасі. 

 

Про це Ердоган сказав на спільній пресконференції із Президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині, передає "Укрінформ".

 

 

"Ми обмінялися думками з приводу ситуації на сході України. Ми переконані й віримо, що ситуацію потрібно вирішувати в мирний спосіб, в рамках міжнародного законодавства, ґрунтуючись на засадах збереження територіальної цілісності України. Виступаємо за зниження ескалації ситуації, яку спостерігаємо, зниження напруги, виконання положень "мінських домовленостей". Ми готові надавати будь-яку підтримку в цьому питанні", – сказав президент Туреччини.

 

Турецький лідер заявив, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ мусить продовжувати свою діяльність та працювати безперебійно та безперешкодно.

 

Ердоган також підкреслив важливість започаткування формату "Квадрига", який передбачає зустрічі міністрів оборони та закордонних справ обох країн та має посилити співпрацю між країнами.

 

Україна та Туреччина обговорили питання безпеки і спільну протидію викликам у Чорноморському регіоні, повідомив Президент Володимир Зеленський.

 

"Варто відзначити, що бачення Києва та Анкари співпадають як щодо самих загроз, так і щодо шляхів належного реагування на ці загрози", – сказав Зеленський.

 

З його слів, для України є важлива підтримка Туреччини у відновленні нашого суверенітету та територіальної цілісності.

 

"Я був щасливий почути від пана Президента слова продовження такої важливої підтримки та незмінності позиції Туреччини у майбутньому", – зазначив Зеленський.

 

Президент України також зазначив, що проінформував Президента Туреччини про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України, зокрема і про порушення прав людини на півострові.

 

Зеленський також подякував Ердогану за готовність прибути до України на інавгурацію ініціативи "Кримська платформа".

 

"Окремо я хочу подякувати Президенту Ердогану за готовність долучитися до формату "Кримська платформа", взяти участь у її засіданні 23 серпня в Києві. Якщо це станеться, то ми будемо дуже вдячні", – сказав Зеленський.

 

Він висловив впевненість, що проведення "Кримської платформи" за участі представників інших держав стане потужним сигналом, що Україна і її партнери рішуче налаштовані у питаннях деокупації українського півострова, захисту прав українського і кримськотатарського народів.

 

11.04.2021

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