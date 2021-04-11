Цього тижня динаміка ковіду пішла донизу.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 12 112 нових випадків коронавірусної хвороби. Динаміка поширення COVID-19 у семиденному вимірі пішла на спад.

Про це свідчать дані, поширені у неділю Міністерством охорони здоров'я України.

Динаміка поширення ковіду (середнє за сім діб)

Число виявлених захворювань за минулі сім діб в Україні склало 107 540. Сумована семиденна статистика падає третю добу поспіль. Для порівняння, у суботу число виявлених за сім днів випадків COVID-19 складало 109 166, у п'ятницю – 112 044, а в четвер – 112 261.

За добу найбільшу кількість захворювань зареєстрували у Харківській (1374), Дніпропетровській (1333), Донецькій (839) і Хмельницькій (811) областях.

Шпиталізували 4694 людей. Зареєстровано 235 летальних випадків.

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб): теж помітно спад