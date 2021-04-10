Франківщину вивели з «червоної» зони карантину.

 

Сьогодні, 10 квітня, в Івано-Франківській області перестала діяти «червона» зона епідеміологічної небезпеки. Область перевели одразу у «жовту» зону. Відповідні рішення у п’ятницю, 9 квітня, прийняли державна та регіональна комісії ТЕБ та НС, повідомив голова Івано-Фравнківської ОДА Андрій Бойчук.

 

Фото https://pik.net.ua

 

Відтак з 10 квітня на території області скасували такі обмеження:

 

– діяльність непродовольчих ринків;

 

– діяльність закладів освіти;

 

– робота сфери громадського харчування;

 

– робота торгових центрів;

 

– функціонування сфери торгівлі та обслуговування;

 

– робота закладів культури;

 

– робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

 

На це послаблення одразу відреагував співвласник гірськолижного туристичного курорту «Буковель», кандидат у народні депутати Олександр Шевченко.

 

«Прикарпаття вийшло з «червоної» зони. Завтра Буковель буде відкритий для туристів. Працюватимуть підйомники №1, 2, 7. І з кожним днем кількість підйомників, трас і інших обʼєктів буде збільшуватися», – розповів він на своїй facebook-сторінці та запросив людей приїжджати в Карпати.

 

Фото www.rbc.ua

 

Також на Прикарпатті відновлюється робота приміського та міського транспорту у звичному режимі.

 

«Проїзд громадським транспортом дозволено усім категоріям пасажирів. Кількість пасажирів, які можуть одночасно перебувати в салоні, й надалі обмежено лише кількістю сидячих місць в транспортному засобі. Також кожен пасажир повинен перебувати у салоні в захисній масці чи респіраторі», – повідомили у КП «Електроавтотранс».

 

За інформацією Івано-Франківської міськради, з понеділка, 12 квітня, учні 5-11 класів повернуться до очної форми навчання, так само як і учні закладів профтехосвіти.

 

Нагадаємо, «червона» зона карантину в Івано-Франківській області діяла з 26 лютого.

 

10.04.2021

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