В Україні другу добу понад 19 тисяч захворювань на ковід.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 19 676 нових випадків коронавірусної хвороби. Статистика добових захворювань другу добу поспіль перевищує 19 тисяч.
Динаміка поширення ковіду (середнє за сім діб)
Згідно з даними, оприлюдненими Міністерством охорони здоров'я України, найбільшу кількість випадків ковіду зареєстрували в Києві (1864), у Дніпропетровській (1665), Львівській (1639), Київській (1265) та Харківській (1194) областях.
За добу шпиталізували 4936 пацієнтів.
Учора зареєстрували 419 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.
За весь час епідемії в Україні захворіли 1 823 674 особи. Померла 36 381 людина.
Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)
09.04.2021