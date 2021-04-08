США планують відрядити до Чорного моря бойові кораблі.

Таким чином Вашінґтон хоче підтримати Україну в протистоянні з Росією.

США розглядають можливість відправки до Чорного моря військових кораблів на знак підтримки України. Про це повідомляє телеканал CNN з покликом на Міністерство оборони Сполучених Штатів.

Представник Пентаґону в розмові з телеканалом уточнив, що американський військово-морський флот вже присутній в Чорному морі. Розміщення додаткових кораблів, за його словами, буде для Росії особливим сигналом, який засвідчить, що США уважно стежать за тим, що відбувається на сході України.

CNN повідомляє, що відповідно до конвенції Монтрьо від 1936 року, Вашингтон повинен за два тижні повідомити Туреччину про проходження своїх кораблів через протоки Босфор і Дарданелли. При цьому загальний тоннаж військових судів нечорноморських держав в Чорному морі не повинен перевищувати 30 тисяч тонн.

Представник Пентаґону також повідомив, що США продовжать розвідувальні польоти в міжнародному просторі і стежитимуть за активністю російського флоту в Чорному морі та військ в анексованому Криму. За словами військовика, Вашінґтон поки що не розглядає дислокацію російських військ поблизу кордону з Україною як готовність до наступу. Проте він зазначив, що США стурбовані діями Росії біля кордонів з Україною.