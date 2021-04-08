Кремль: Ми готові стати на захист Донбасу.

Заступник голови адміністрації президента Росії, учасник переговорів "Нормандської четвірки" на рівні політичних радників Дмитро Козак заявив про те, що Кремль готовий "стати на захист" бойових підрозділів рухів "ДНР" і "ЛНР", бо бачить, що з України йде загроза "Сребрениці".

Про це Козак заявив у четвер, передає інтернет-ресурс "РІА Новості".

"Усе залежить від того, який масштаб буде пожежі. Якщо там буде, як каже наш президент, влаштована Сребрениця, – мабуть, змушені будемо встати на захист", – сказав Козак.

Заступник голови путінської адміністрації подає становище так, що бойовики – "загартовані в боях озброєні формування" – здатні тримати оборону. Але додав, що "все залежить від іншої сторони".

Козак стверджує, що Росія не втручається у суверенітет України, а хоче "стабільної держави біля своїх кордонів".

Заступник керівника АП каже, що конфлікт на Донбасі можна врегулювати за рік – якщо "діяти послідовно і дотримуватися раніше досягнутих домовленостей".