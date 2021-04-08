Екстрене засідання ТКГ завершилося без результату.

Речник української делеґації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що під час екстреного засідання ТКГ у середу всі сторони переговорів погодилися підтвердити свою прихильність необхідності дотримання режиму припинення вогню на сході України. Втім домовленість не вдалося закріпити документально через позицію Росії і ОРДЛО.

Про це Арестович сказав у коментарі інформаційній аґенції "Інтерфакс-Україна".

На Донбасі у ці дні посилилися обстріли

"Говорили шість годин. Усі сторони погодилися, що не існує жодних перешкод для повернення до дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Дебати почалися навколо тексту спільної заяви. Росія і ОРДЛО чіплялися до окремих слів тексту, запропонованого послом ОБСЄ з питань безпеки Чевіком. Документально спільної заяви підписати не вдалося", – заявив Арестович, хоча додав, що текст задовольняв усі сторони.

Як зазначив спікер української делегації в ТКГ, "у рамках наступного засідання продовжиться обговорення додаткових заходів з контролю за припиненням вогню, узгодженим 22 липня 2020 року".

Голова російської делеґації Борис Гризлов заявив, що переговори не були скутечні.

"В учасників контактної групи було сподівання, що в результаті засідання будуть запропоновані конкретні кроки з реалізації додаткових заходів. Однак чотиригодинне обговорення закінчилося безрезультатно", – сказав Гризлов.

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук 6 квітня надіслав ноту спеціальному представникові чинного голови ОБСЄ з врегулювання ситуації на Донбасі Гайді Грау про скликання позачергового екстреного засідання ТКГ у зв'язку із загибеллю трьох українських військовослужбовців і пораненням цивільної особи в населеному пункті Красногорівка Донецької області за минулий тиждень.