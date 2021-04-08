До "червоної зони" внесли уже тринадцять регіонів.

Із 9 квітня у Хмельницькій та Запорізькій областях діятиме червоний рівень епідемічної небезпеки.

Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

У Хмельницькій області протягом трьох днів поспіль перевищено нормативний рівень госпіталізацій (131 особа на 100 тисяч населення – найбільше з усіх регіонів України), коефіцієнт виявлення випадків ковіду (21,3%), а завантаженість ліжок із киснем – 68,2%.

У Запорізькій області перевищено нормативний рівень госпіталізацій (77 осіб на 100 тисяч населення), коефіцієнт виявлення ковіду (21,8%).

Ляшко повідомив, що епідемічна ситуація погіршується і на Харківщині. "Область упродовж найближчих днів може увійти до “червоного” рівня епідемічної небезпеки за визначеними постановою Кабінету Міністрів України критеріями", – зазначив Ляшко.

7 квітня МОЗ оновило розподіл карантинних зон. У червоній перебували Київ та 10 областей: Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Чернівецька.