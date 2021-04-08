В Україні виявили 19,5 тис. випадків ковіду за добу.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 19 419 нових випадків коронавірусної хвороби. Це третій за величиною показник за весь час епідемії. Максимум був 3 квітня – 20 341 захворювання.

 

Це випливає із даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

 

Динаміка поширення ковіду (середнє за сім діб)

 

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (1886), у Харківській (1427), Львівській (1255), Хмельницькій (1158) та Одеській (1142) областях.

 

Шпиталізували 5092 особи.

 

Упродовж минулої доби зареєстрували 464 смерті, спричинені ускладненнями від ковіду. Це другий за величиною показник за весь час епідемії. Максимум був днем раніше – 481 померлий.

 

Динаміка смертності від ковіду (середнє за сім діб)

 

08.04.2021

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