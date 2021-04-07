33 із 37 водойм Львівської територіальної громади забруднені.

Працівники хімічної лабораторії КП «Адміністративно-технічне управління» у першому кварталі 2021 року здійснили обстеження, відбір проб та аналіз водних об’єктів Львівської міської територіальної громади. Серед найчистіших – річка Млинівка у Гряді та водойми у Дублянах і Волі-Гомулецькій, повідомила пресслужба Львівської міської ради.

На озеро у Стрийському парку повернулися лебеді. Фото https://city-adm.lviv.ua

Відповідно до результатів аналізів відібраних проб, фахівці не виявили перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин лише у чотирьох водоймах: у водоймі, що є в парку «Озеро Левандівське»; у водоймах на вул. Кульпарківській, 139 та на вул. Вахнянина; а також у річці Млинівка у с. Гряда.

Перевищення ГДК лише за одним компонентом зафіксували на 9ти водоймах:

– водойма на перехресті вул. Стрийська-вул. Наукова;

– водойма в парку «Горіховий гай»;

– водойма в парку «Піскові озера» (вул. Чупринки, 136);

– водойма «Стосіка» на вул. Замарстинівській, 270;

– водойма на вул. Липинського, 27;

– водойма в парку «Снопківський» на вул. Бучми;

– потік в с. Підрясне (розв’язка);

– водойма у м. Дубляни;

– водойма у с. Воля-Гомулецька.

Найбільш забрудненими виявилися сім водойм, у відібраних пробах води фахівці виявили перевищення ГДК за п’ятьма і більше компонентами:

– потік «Кривчицький» на вул. Старознесенська, 200;

– водойма на вул. Панаса Сотника;

– потік «Водяний» (біля школи «Think Global», аеропорт);

– потік «Білогорський» (об’їзна дорога після села);

– річка «Зубра» (місток, 300 м від каналізаційної насосної станції);

– потік поблизу Грибовицького полігону ТПВ;

– річка «Миклашівка» (об’їзна дорога).

На інших 17 водоймах спостерігався середній рівень забруднення: перевищення 2-4 компонетів.

Ці результати проведених досліджень оприлюднили після того, як 31 березня на «Гарячу лінію міста» мешканка Львова Уляна Янович, яка працює у ПАТ «Галичфарм» і є фахівцем у сфері стандартизації та сертифікації, повідомила про масовим мор риби на «Піскових озерах».

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У відповідь на запит, в управлінні екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міськради відповіли, що «для нормальної життєдіяльності риб, повинні бути сприятливі природні умови та хімічний склад води, найбільше значення має газовий режим водойм, тобто вміст різних розчинених у воді газів, в першу чергу кисню».

В управлінні екології вважають, що причиною гибелі риби був брак кисню у водоймі у зимовий період, оскільки вона була вкрита товстим шаром льоду.

«Наявність кисню в цей період значно зменшується і в деяких частинах водойм утворюються, так звані, мертві зони, в цей момент риба масово виходить із зимувальних ям в пошуках багатих на кисень джерел, якщо до того часу не настане відлига і в сковані кригою водойми не надійде вода, насичена киснем, риба може загинути», – зазначили в управлінні.

Мешканці міста скептично посмтавилися до такого пояснення, вказуючи на те, що попередньо уже були відлиги на «Піскових озерах», відтак дуже товстого шару криги бути не могло, крім того у них прорубували ополонки.

Разом із цим в управлінні екології визнали, що в зимовий період у водоймах посилюються процеси розкладу відмерлих рослин та організмів, на які витрачається кисень.

Також повідомили, що хоч працівники КП «Боднарівка» прорубувало ополонки на «Піскових озерах» в зимовий період, однак недостатньо хороший притік і витік води у згаданих водоймах, в процесі якого вода збагачується киснем призвів до загибелі риби.

У дискусії під дописом мешканці міста також повідомили, що така ж невтішна ситуація на каскаді озер у парку «Погулянка», на яких плаває дуже багато сміття