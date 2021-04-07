33 із 37 водойм Львівської територіальної громади забруднені.

 

Працівники хімічної лабораторії КП «Адміністративно-технічне управління» у першому кварталі 2021 року здійснили обстеження, відбір проб та аналіз водних об’єктів Львівської міської територіальної громади. Серед найчистіших – річка Млинівка у Гряді та водойми у Дублянах і Волі-Гомулецькій, повідомила пресслужба Львівської міської ради.

 

На озеро у Стрийському парку повернулися лебеді. Фото https://city-adm.lviv.ua

 

Відповідно до результатів аналізів відібраних проб, фахівці не виявили перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин лише у чотирьох водоймах: у водоймі, що є в парку «Озеро Левандівське»; у водоймах на вул. Кульпарківській, 139 та на вул. Вахнянина; а також у річці Млинівка у с. Гряда.

 

Перевищення ГДК лише за одним компонентом зафіксували на 9ти водоймах:

 

– водойма на перехресті вул. Стрийська-вул. Наукова;

 

– водойма в парку «Горіховий гай»;

 

– водойма в парку «Піскові озера» (вул. Чупринки, 136);

 

– водойма «Стосіка» на вул. Замарстинівській, 270;

 

– водойма на вул. Липинського, 27;

 

– водойма в парку «Снопківський» на вул. Бучми;

 

– потік в с. Підрясне (розв’язка);

 

– водойма у м. Дубляни;

 

– водойма у с. Воля-Гомулецька.

 

Найбільш забрудненими виявилися сім водойм, у відібраних пробах води фахівці виявили перевищення ГДК за п’ятьма і більше компонентами:

 

– потік «Кривчицький» на вул. Старознесенська, 200;

 

– водойма на вул. Панаса Сотника;

 

– потік «Водяний» (біля школи «Think Global», аеропорт);

 

– потік «Білогорський» (об’їзна дорога після села);

 

– річка «Зубра» (місток, 300 м від каналізаційної насосної станції);

 

– потік поблизу Грибовицького полігону ТПВ;

 

– річка «Миклашівка» (об’їзна дорога).

 

На інших 17 водоймах спостерігався середній рівень забруднення: перевищення 2-4 компонетів.

 

Ці результати проведених досліджень оприлюднили після того, як 31 березня на «Гарячу лінію міста» мешканка Львова Уляна Янович, яка працює у ПАТ «Галичфарм» і є фахівцем у сфері стандартизації та сертифікації, повідомила про масовим мор риби на «Піскових озерах».

 

Скріншот www.facebook.com/groups/hotline.lviv

 

У відповідь на запит, в управлінні екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міськради відповіли, що «для нормальної життєдіяльності риб, повинні бути сприятливі природні умови та хімічний склад води, найбільше значення має газовий режим водойм, тобто вміст різних розчинених у воді газів, в першу чергу кисню».

 

В управлінні екології вважають, що причиною гибелі риби був брак кисню у водоймі у зимовий період, оскільки вона була вкрита товстим шаром льоду.

 

«Наявність кисню в цей період значно зменшується і в деяких частинах водойм утворюються, так звані, мертві зони, в цей момент риба масово виходить із зимувальних ям в пошуках багатих на кисень джерел, якщо до того часу не настане відлига і в сковані кригою водойми не надійде вода, насичена киснем, риба може загинути», – зазначили в управлінні.

 

Мешканці міста скептично посмтавилися до такого пояснення, вказуючи на те, що попередньо уже були відлиги на «Піскових озерах», відтак дуже товстого шару криги бути не могло, крім того у них прорубували ополонки.

 

Разом із цим в управлінні екології визнали, що в зимовий період у водоймах посилюються процеси розкладу відмерлих рослин та організмів, на які витрачається кисень.

 

Також повідомили, що хоч працівники КП «Боднарівка» прорубувало ополонки на «Піскових озерах» в зимовий період, однак недостатньо хороший притік і витік води у згаданих водоймах, в процесі якого вода збагачується киснем призвів до загибелі риби.

 

У дискусії під дописом мешканці міста також повідомили, що така ж невтішна ситуація на каскаді озер у парку «Погулянка», на яких плаває дуже багато сміття

07.04.2021

До теми

Поширити
Збруч
Підтверджено: Всесвіт - це симуляція
Фуад Хан
Ніколи більше не треба ставити під сумнів слова Ілона Маска.
07.04.21 | | Наука
Майте Бога в серці
Андрій Бондар
Коли стається непоправне, не варто нікуди поспішати. Непоправне все одно вже трапилося, його ніяк не скасуєш. Тому не потрібно нікуди бігти і мерщій залагоджувати справи.
05.04.21 | | Дискурси
Плагіат з Франка й не тільки
Євген Нахлік
Якщо в сучасній дисертації міркування Івана Франка подаються як власні висновки дисертантки, то, отже, його наукові праці досі актуальні.
05.04.21 | | Минуле
Тепер ще треба пістолет
Юрко ТИМЧУК
Якщо ваші друзі переконують вас в необхідності переговорів з ворогами - значить, зрадники вже про все домовилися. Огляд подій тижня в Україні
05.04.21 | | Україна
Архітектура модернізму: все для Людини
Ліна Дегтярьова
Модернізм є досить специфічною архітектурою у своїй простоті: у ній все працює на Людину, навіть відсутність прикрас
05.04.21 | | Штука
Хто поховає «Північний потік-2»?
Максим МУЛЯР
Газогін «Північний потік – 2» вже давно перетворився на політичне мінне поле. США – з одного боку, Росія – з іншого. Посередині – Німеччина та ціла ЄУ. І всі поки що в програші.
04.04.21 | | У світі
Коли дітей вакцинуватимуть від COVID?
Поки дорослі в усьому світі очікують на вакцину, фармацевтичні компанії потроху звертають увагу на майже четвертину людства, для якої досі немає доступних доз, – на дітей.
03.04.21 | | Наука
Весілля
Василь МАХНО
–що ж не трапиться в вірші поета– я кажу що я був на одному з весіль коли в річці цвітуть плавники карасів –щастя тобі Марґарито!
03.04.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.