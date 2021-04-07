Зеленський звільнив українського посла при Європейській Унії.

Президент України Володимир Зеленський звільнив керівників семи посольств, зокрема, голову Представництва України при Європейському Союзі Миколу Точицького.

Микола Точицький

Укази, датовані 6 квітня, оприлюднені на президентському сайті.

Окрім Точицького, звільнено посла у Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова, а також послів у Іраку, Таїланді, об’єднаних Арабських Еміратах та Саудівській Аравії.

Микола Точицький займав посаду голови Представництва у ЄС із 2016 року, поєднуючи її із посадою посла у Бельгії та Люксембурзі. Його кандидатура раніше розглядалася в якості віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Головний редактор інтернет-видання "Європейська правда" Сергій Сидоренко пише, що відставки дипломатів є виправданими.

"Один із ключових принципів дипломатії, і не лише української – це принцип ротації. Посол (так само, як і інші дипломати) працює кілька років, після чого його або відкликають додому, у столицю, або ж переводять у іншу країну. Через це на момент від’їзду звільнений посол нерідко (хоч і не завжди) виявляється більш фаховим, ніж той, хто приїздить – такою є реальність. Вважають, що ротація допомагає послу "не зростися" з країною перебування. А також – не втрачати зв’язок з власною столицею, інтереси якої дипломат і має представляти", – коментує Сидоренко.

Закон про дипломатичну службу каже, що "строк відрядження, як правило, становить до чотирьох років... і до трьох років – у державах з важкими кліматичними умовами або складною безпековою ситуацією".

"Так, Точицький є фаховим дипломатом, представником еліти МЗС, але час повертатися до Києва для нього давно настав, і в дипломатичній спільноті не було секретом, що у першій половині 2021 року він поїде з Брюсселя... Зеленський нині справді звільняє найфаховіших дипломатів. Понад те, у найближчі місяці чекаємо на ще кілька гучних звільнень у ключових для нас державах ЄС; в деяких з них вже визначені наступники. Але ці звільнення неуникні", – резюмує Сидоренко.