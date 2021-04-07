Відповідь Кулеби Лаврову: Росію треба привести до тями.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що російські спроби зобразити українців агресорами провалилися. Міжнародна спільнота прагне вгамувати офіційну Москву як сторону конфлікту на Донбасі.

Про це Кулеба написав на своїй сторінці у twitter, коментуючи заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Котрий заявив, що Україну "треба привести до тями".

"Останній тиждень показав: усі партнери України чудово бачать, що до тями треба приводити РФ. Вони вже це роблять. Виваженість України, навпаки, відзначають позитивно. Спроба РФ нав’язати Україні образ «агресора» вже провалилася. Залишилися лише гучні заяви для телеглядачів в РФ", – наголосив Кулеба.

Раніше голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив: "Щоразу, коли зустрічається "нормандський формат" на рівні лідерів, або представників, або співробітників МЗС, ми не бачимо енергійних спроб з боку наших французьких і німецьких колег, щоб привести до тями українську сторону".