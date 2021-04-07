Відповідь Кулеби Лаврову: Росію треба привести до тями.

 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що російські спроби зобразити українців агресорами провалилися. Міжнародна спільнота прагне вгамувати офіційну Москву як сторону конфлікту на Донбасі.

 

Про це Кулеба написав на своїй сторінці у twitter, коментуючи заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Котрий заявив, що Україну "треба привести до тями".

 

 

"Останній тиждень показав: усі партнери України чудово бачать, що до тями треба приводити РФ. Вони вже це роблять. Виваженість України, навпаки, відзначають позитивно. Спроба РФ нав’язати Україні образ «агресора» вже провалилася. Залишилися лише гучні заяви для телеглядачів в РФ", – наголосив Кулеба.

 

Раніше голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив: "Щоразу, коли зустрічається "нормандський формат" на рівні лідерів, або представників, або співробітників МЗС, ми не бачимо енергійних спроб з боку наших французьких і німецьких колег, щоб привести до тями українську сторону".

 

 

07.04.2021

До теми

Поширити
Збруч
Плагіат з Франка й не тільки
Євген Нахлік
Якщо в сучасній дисертації міркування Івана Франка подаються як власні висновки дисертантки, то, отже, його наукові праці досі актуальні.
05.04.21 | | Минуле
Тепер ще треба пістолет
Юрко ТИМЧУК
Якщо ваші друзі переконують вас в необхідності переговорів з ворогами - значить, зрадники вже про все домовилися. Огляд подій тижня в Україні
05.04.21 | | Україна
Архітектура модернізму: все для Людини
Ліна Дегтярьова
Модернізм є досить специфічною архітектурою у своїй простоті: у ній все працює на Людину, навіть відсутність прикрас
05.04.21 | | Штука
Хто поховає «Північний потік-2»?
Максим МУЛЯР
Газогін «Північний потік – 2» вже давно перетворився на політичне мінне поле. США – з одного боку, Росія – з іншого. Посередині – Німеччина та ціла ЄУ. І всі поки що в програші.
04.04.21 | | У світі
Коли дітей вакцинуватимуть від COVID?
Поки дорослі в усьому світі очікують на вакцину, фармацевтичні компанії потроху звертають увагу на майже четвертину людства, для якої досі немає доступних доз, – на дітей.
03.04.21 | | Наука
Весілля
Василь МАХНО
–що ж не трапиться в вірші поета– я кажу що я був на одному з весіль коли в річці цвітуть плавники карасів –щастя тобі Марґарито!
03.04.21 | | Дискурси
Майбутнє в кризі
Ліза Сукерт
Очікування від майбутнього — важливий чинник, який допомагає зрозуміти та подолати кризові процеси.
02.04.21 | | Наука
Майбутнє європейської демократії
Станіслав Комарек
Замість саджати дуби, ми саджаємо редиску: із кожними виборами запускається цикл непомірних очікувань і непомірних розчарувань
02.04.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.