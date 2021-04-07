Worldometers: Україна вийшла на перше місце в Європі за поширенням COVID-19.

Україна вийшла на перші сходинки в Європі за кількістю нових випадків COVID-19 та зареєстрованих смертей уперше з часу початку пандемії.

Про це свідчать дані з інтернет-ресурсу Worldometers, зібрані за попередню добу (тобто йдеться про статистику за 5 квітня).

Так, упродовж тієї доби в Україні виявили 13 276 нових захворювань. На другому місці за кількістю захворювань – Німеччина (9600). Далі – Росія (8328), Польща (8245), Франція (8045).

За добу в Україні зареєстрували 430 смертей. На другому місці за числом летальних випадків – Італія (421). Далі – Франція (398) і Росія (389).

У світі Україна – сьома за кількістю виявлених випадків (лідером є Індія – 115 269 захворювань). Натомість за кількістю померлих – четверта (найбільше смертей зареєстрували в Бразилії – 4211).

Нагадаємо, минулої доби в Україні офіційно підтвердили 15 415 нових випадків коронавірусної хвороби. Також зареєстрували 481 смерть – це максимальний показник за весь час епідемії.