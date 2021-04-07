Антирекорд: В Україні зафіксували 481 смерть від ковіду за добу.

Упродовж минулої доби в Україні зареєстрували 481 смерть, спричинену ускладненнями від коронавірусної хвороби. Це максимальний показник за весь час епідемії. Попередній максимум був 2 квітня – 433 померлих.

Це випливає із даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в Києві (45), в Одеській (41), Хмельницькій (33), Київській (32), Донецькій (30) областях.

Минулої доби в Україні шпиталізували максимальну кількість пацієнтів за весь час епідемії – до лікарень поклали 5587 людей. Попередній максимум був 31 березня – тоді шпиталізували 5558 пацієнтів.

Упродовж минулої доби в Україні офіційно підтвердили 15 415 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (1417), в Одеській (1236), Київській (1092), Львівській (1085), Харківській (1017) областях.