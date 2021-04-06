Україна уклала контракт із Pfizer на 10 мільйонів доз вакцини.

Міністерство охорони здоров'я України уклало договір із американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає пресова служба ОП.

"Сьогодні дуже важливий день для України і для українців – ми сьогодні нарешті підписали важливий контракт з компанією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини Pfizer. Це дійсно складно було зробити", – сказав Зеленський.

Керівник держави висловив подяку за контракт керівникові Pfizer Альбертові Бурлі. В лютому Зеленський мав із Бурлою переговори.

Міністерство охорони здоров'я у своєму повідомленні уточнило, що договір має статус рамкового. Обумовлені обсяги мають надійти в Україні до кінця року.

"Ми очікуємо, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями. А всі 10 млн доз будуть поставлені протягом 2021 року", – заявив міністр Максим Степанов.