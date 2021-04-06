У прикордонних районах на півдні оголосили збори тероборони.

 

У південних прикордонних районах України оголосили збори територіальної оборони для посилення і захисту держкордону, охорони і оборони визначених об’єктів і боротьби з диверсійно-розвідувальними групами.

 

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

 

 

"З метою формування і підготовки підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за призначенням, виконання завдань тероборони щодо контролю населених пунктів, посилення і захисту державного кордону, охорони і оборони визначених об’єктів, боротьби з ДРГ у прикордонних районах країни в окремих областях південного регіону країни проводяться збори", – ідеться у повідомленні.

 

Мета зборів – наростити спроможності підрозділів тероборони до виконання визначених їм завдань. Основні цілі – удосконалити рівень умінь і практичних навичок командирів та штабів щодо управління підрозділами, підвищити індивідуальні навички військовослужбовців щодо виконання визначених завдань на реальних об’єктах.

 

Зокрема, йдеться про  охорону та захист адмінкордону з Кримом, прикриття десантно-доступних ділянок узбережжя; виконання завдань з контролю населених пунктів; з охорони органів державної влади; посилення охорони критичних об’єктів, мостів; несення служби на блокпостах, контролю населених пунктів з виконанням завдань комендантської години; боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями.

 

Нагадаємо, Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною. Згідно з підрахунками генштабу ЗСУ, вздовж російсько-українського кордону та на окупованих територіях Донбасу і Криму перебуває 28 батальйонних тактичних груп РФ.

 

 

В окупований Крим Росія перекидає 76-ту гвардійську десантно-штурмову дивізію – "псковських десантників".

 

 

06.04.2021

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