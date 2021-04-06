Двоє військовиків загинули у зоні проведення ООС.

 

Упродовж минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил загинуло двоє українських військовослужбовців унаслідок відкриття вогню бойовиками.

 

Про це повідомляє пресцентр штабу ОС.

 

 

Згідно з інформацією штабу, минулої доби в районі проведення ООС збройні формування Росії сім разів порушили режим припинення вогню.

 

Зокрема, відкривали вогонь неподалік Авдіївки, Лебединського та Водяного на Приазов'ї зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів. Біля Золотого-4 – обстрілювали українські позиції із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Новоолександрівки – зі стрілецької зброї.

 

"Внаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали кульові поранення, несумісні з життям", – поінформували в штабі.

 

На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

 

Водночас, українська сторона СЦКК обурилася активним поширенням окупантами неправдивої інформації та очевидних фейків, метою яких є дискредитація Збройних Сил України. "Інформуємо, що Збройні Сили незмінно дотримуються режиму припинення вогню та раніше досягнутих домовленостей", – зазначили в ООС.

 

Напередодні штаб ООС інформував, що один із воїнів загинув біля Авдіївки, інший – при Золотому.

 

06.04.2021

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