У Туреччині відставних адміралів запідозрили в підготовці перевороту.

Напередодні вони виступили рішуче проти евентуального виходу Туреччини з конвенції Монтрьо.

У Туреччині затримано 10 адміралів-відставників з числа підписантів відкритого листа про необхідність збереження конвенції Монтрьо, яка регулює прохід суден через протоки Босфор і Дарданелли. Лист, який підписали понад сто колишніх високопоставлених керівників турецьких морських сил, різко розкритикував президент Реджеп Таїп Ердоґан. Він назвав його прямим викликом, кинутим військовиками цивільному уряду.

«Неприпустимо, щоб 104 адмірали збиралися і в одну мить поширили такий документ. Цей акт не можна вважати проявом свободи слова», – процитувала інформаційна аґенція Anadolu слова турецького президента, сказані на прес-конференції в Анкарі.

У згаданому листі адмірали заявили, що «з занепокоєнням стежать за обговоренням теми створення каналу "Стамбул" (паралельного до Босфору, в західній частині провінції Стамбул, – Z) і конвенції Монтрьо в контексті юрисдикції скасування міжнародних договорів». Вони закликали припинити будь-які дискусії про можливість виходу країни з конвенції Монтрьо. Підписанти також вказали в своєму листі, що необхідно зберегти чинну конституцію Туреччини на тлі ініціативи президента країни Ердоґана про розробку нового основного закону.

Прокуратура в неділю, четвертого квітня, порушила розслідування про можливу причетність відставних адміралів до злочинів, спрямованих на підрив стабільності і безпеки держави, а також конституційний порядок.

У березні влада Туреччини схвалили план будівництва великого каналу, паралельного до Босфору – з Чорного моря в Мармурове. Функціонування цього каналу не буде підпадати під конвенцію Монтрьо. Конвенція Монтрьо була ухвалена 1936 року в Швейцарії на конференції про режим Чорноморських проток. Вона відновила суверенітет Туреччини над протоками Босфор і Дарданелли. Водночас документ зберігає право за торговими судами будь-яких країн вільно проходити через ці протоки і в мирний, і у воєнний час. Окрім того, в мирний час конвенція дає право вільно проходити через протоки військовим кораблям будь-якого класу, що належить чорноморським державам. Для військових кораблів нечорноморських держав діють обмеження за класом, тоннажем і часом перебування в Чорному морі.